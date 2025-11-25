Słowa Szewczenki przed barażami niosą się po świecie. Tak powiedział o Polsce

Reprezentacja Polski zna już swoją ścieżkę barażową w kontekście walki o mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni zagrają w półfinale z Albanią, a w finale trafią na lepszą drużynę z pary Szwecja - Ukraina. - Nie możemy narzekać. Gramy pierwsze spotkanie z Albanią u siebie. Jesteśmy faworytem, nie boję się tego powiedzieć. Wiadomo, że w jednym meczu może się wszystko wydarzyć, ale mecz u siebie to atut, który musimy wykorzystać - mówił Jan Urban tuż po losowaniu, które odbyło się w zeszłym tygodniu w Zurychu.

Tak Szewczenko mówi o Polsce. "Czuliśmy się bardzo komfortowo"

Andrij Szewczenko wypowiedział się nt. ścieżki barażowej Ukrainy w rozmowie z champion.com.ua. Jak szef ukraińskiej federacji podchodzi do ewentualnej rywalizacji z Polską w finale?

- Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za gościnność i pomoc. Czuliśmy się bardzo komfortowo podczas wszystkich meczów, które rozegraliśmy w sąsiednim, zaprzyjaźnionym kraju. Teraz czeka nas dużo pracy, by przygotować się do spotkań w marcu. Wybierzemy najdogodniejsze miejsce do rozegrania meczów, uwzględniając wszystkie niuanse i potrzeby reprezentacji Ukrainy. Naszym zadaniem jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla drużyny i kibiców - powiedział.

Szewczenko mówił też o półfinałowej rywalizacji ze Szwecją. - Trafiliśmy na jednego z najsilniejszych przeciwników, ale wszystkie drużyny w play-offach są na wysokim poziomie. Ze względu na kwalifikacje, bardzo trudno jest zdobyć bilet na mistrzostwa świata. Wszystkie drużyny są bardzo konkurencyjne. Poziom kadry Szwecji jest bardzo wysoki, więc musimy się przygotować do meczu jak najlepiej - dodaje były reprezentant Ukrainy.

W czym Ukraina może być lepsza od swoich rywali? - Nasza drużyna pokazała wielką chęć zwycięstwa i dobrego ducha zespołu w ostatnim meczu z Islandią. Drużynie i trenerowi udało się przekazać pozytywne emocje całemu krajowi. Musimy utrzymać ten nastrój w meczu barażowym. Wsparcie wszystkich kibiców jest dla nas bardzo ważne - podsumował Szewczenko.

Spotkania w barażach do mistrzostw świata odbędą się 26 i 31 marca przyszłego roku. Relacje tekstowe na żywo z meczów reprezentacji Polski w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

