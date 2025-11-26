Ronaldo i Messi deklasują konkurencję. Na tym zarabiają miliony

W przestrzeni publicznej wciąż trwa debata na temat tego, który z piłkarzy jest najlepszy w historii. Kibice najczęściej biorą pod uwagę tylko dwie osobistości - Cristiano Ronaldo i Leo Messiego i to między nimi dokonują wyboru. Przez lata panowie dominowali w światowym futbolu, rywalizowali przeciwko sobie, zdobywając wiele trofeów i nagród indywidualnych. I choć teraz grają w ligach, które nie należą do światowej czołówki i znajdują się po dwóch różnych stronach globu, to nadal jest o nich głośno. I jak się okazuje, nadal bezpośrednio rywalizują. Tym razem jednak walka przeniosła się na... Instagrama.

Cristiano Ronaldo i Leo Messi królują w sieci. Portugalczyk liderem zestawienia

Nie jest tajemnicą, że Ronaldo i Messi są najpopularniejszymi użytkownikami Instagrama. Obserwują ich miliony internautów. To też przekłada się na wartość postów sponsorowanych. Który z nich zarabia więcej z social mediów? Czy jest ktoś na tym globie, kto inkasuje za reklamę więcej? Na to pytanie odpowiedzi udzielił magazyn "Wealth".

"Wyobraź sobie, że publikujesz jedno zdjęcie i zarabiasz miliony - to właśnie codzienność największych gwiazd Instagrama. Kwoty kontraktów często mieszczą się w przedziale od niskich do średnich siedmiocyfrowych sum za post sponsorowany, więc publikacja jednego wpisu może równać się rocznej pensji całego zespołu" - pisało medium, zamieszczając ranking najlepiej opłacanych użytkowników Instagrama. I jak można się spodziewać, Ronaldo i Messi zajmują kolejno dwa pierwsze miejsca.

Portugalczyka na Instagramie śledzi niemal 670 mln osób. Dlatego też za post sponsorowany inkasuje... 3,4 mln dolarów. Kwota zwala z nóg. Mniej na reklamach w social mediach zarabia Argentyńczyk. Jego konto na Instagramie obserwuje niespełna 510 mln użytkowników, a on sam za jeden post sponsorowany zarabia 2,7 mln dolarów. Kto uzupełnia TOP 3 klasyfikacji? To piosenkarka i aktorka Selena Gomez. Ma ponad 400 mln followersów i za post reklamowy na Instagramie inkasuje 2,5 mln dolarów.

TOP 8 najlepiej opłacanych gwiazd Instagrama:

Cristiano Ronaldo - 3,4 mln dolarów Leo Messi - 2,7 mln dolarów Selena Gomez - 2,5 mln dolarów Kylie Jenner - 2,3 mln dolarów Dwayne Johnson - 2,3 mln dolarów Ariana Grande - 2,2 mln dolarów Kim Kardashian - 2,1 mln dolarów Beyonce - 1,9 mln dolarów.

Ronaldo i Messi w wysokiej formie

Cristiano Ronaldo na co dzień gra w lidze saudyjskiej. Mimo 40 lat na karku wciąż imponuje formą. W ostatnim meczu zdobył nawet urokliwą bramkę... przewrotką. W tym sezonie wystąpił już w 12 spotkaniach, strzelając 11 goli i notując dwie asysty. Z kolei Messi gra w MLS. Zagrał w 40 meczach tej kampanii, zdobywając aż 38 goli i posyłając 22 ostatnie podania - w USA rozgrywki funkcjonują w systemie wiosna-jesień, a nie jesień-wiosna, jak ma to miejsce m.in. w większości krajów Europy. Obaj są również liderami kadr narodowych. I wkrótce znów będą mieli okazję spotkać się po przeciwnych stronach boiska. Najpewniej obaj zagrają na mistrzostwach świata 2026.