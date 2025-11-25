Legenda skończyła ze Złotą Piłką po tym, co zrobili Lewandowskiemu. "Okradli"

Patrice Evra wygrał z Manchesterem United m.in. Ligę Mistrzów i pięć tytułów mistrza Anglii. Sukcesy osiągał także z Juventusem na czele z dwoma tytułami mistrza Włoch. I to właśnie grając w barwach "Starej Damy" dwa razy zmierzył się z Robertem Lewandowskim, kiedy ten był zawodnikiem Bayernu Monachium. Trzeci raz miał miejsce w meczu Polski z Francją. Evra mocno docenia polskiego napastnika i wrócił pamięcią do wydarzeń sprzed czterech lat.

Lewandowski przegrał z Messim. "Został okradziony"

Dużo mówi się o tym, że w 2020 roku Robert Lewandowski powinien zgarnąć Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza świata w plebiscycie organizowanym przez "France Football". Ten został jednak odwołany. Rok później z kolei Polak znów miał ogromną szansę na triumf. Ostatecznie przegrał o włos z Lionelem Messim.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Evra przyznał, że do dziś nie rozumie tego werdyktu. Niektórzy mają w pamięci reakcję Francuza tuż po ogłoszeniu wyników, kiedy nagrał filmik z komentarzem. Mówił wówczas o tym, że organizatorzy być może byli zamieszani w korupcję. Podkreślał, że to Lewandowski powinien być zwycięzcą. Zdania nie zmienił.

- Minęły cztery lata, a ja wciąż będę to powtarzał: Robert Lewandowski został okradziony. Złota Piłka powinna być w Polsce. Dlatego już w ogóle nie oglądam ceremonii wręczenia tej nagrody - tłumaczy Evra.

- Kiedy zobaczyłem, jak przegrywa, nie wytrzymałem i musiałem to z siebie wyrzucić. Polak dostał wtedy nawet jakąś nagrodę pocieszenia (dla najlepszego napastnika - przyp.red.). Wiecie dlaczego? Bo organizatorzy sami widzieli, że to nie do końca sprawiedliwe. Chcieli dać mu jakąś nagrodę, bo czuli się winni - dodał Evra.

Lewandowski ambasadorem Polski. "Jest z tego dumny"

Evra nie ma zbyt wielu okazji do spotkań z Lewandowskim. 81-krotny reprezentant Francji zdradził jednak, o czym rozmawia z Polakiem, kiedy już się widzą.

- O czym rozmawiamy? Zazwyczaj o inwestowaniu pieniędzy, jest w tym dobry. Poza tym mam poczucie, że znakomicie wywiązuje się z roli ambasadora całej Polski. I widać, jak jest z tego dumny - podkreślił.

Evra przyjechał ostatnio do Warszawy, gdzie nie spędził zbyt wiele czasu. Podczas pobytu w stolicy Polski promował w roli ambsadora Major Developments, zachęcając do inwestycji w luksusowe apartamenty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

