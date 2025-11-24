To była 74. minuta. Oto co zrobił Piątek na oczach Benzemy w Lidze Mistrzów

Krzysztof Piątek został wycofany z ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski z powodu kontuzji. Nie ma już po niej śladu, przez co napastnik mógł zagrać w poniedziałkowym meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów AFC Elite. Jego Al-Duhail podejmowało Al-Ittihad, mistrza Arabii Saudyjskiej, mającego w składzie Karima Benzemę, N'Golo Kante czy Fabinho.

Krzysztof Piątek dobił drużynę Karima Benzemy w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Efektowny gol

Do przerwy gospodarze niespodziewanie prowadzili 2:0 po dublecie Adila Boulbiny. Ten sam zawodnik w 55. minucie podwyższył wynik, a kilkanaście minut później Piątek przyjął piłkę po podaniu Luisa Alberto (zaliczył hat-trick asyst, jedną dołożył Marco Verratti), ustawił ją sobie do strzału i huknął z okolic linii pola karnego, przełamując ręce bramkarza Predraga Rajkovicia. Wyglądało to naprawdę efektownie.

Niedługo po trafieniu Polaka goście zaczęli odrabiać straty. Zrobili to za sprawą Karima Benzemy, który w ciągu siedmiu minut strzelił dwa gole. Na więcej nie było ich stać, co oznaczało sensacyjne zwycięstwo drużyny Polaka.

5. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów AFC Elite: Al-Duhail - Al-Ittihad 4:2

gole: Adil Boulbina 5', 33', 53; Krzysztof Piątek 74' - Karim Benzema 76', 83'

Dzięki temu zwycięstwu Al-Duhail powiększyło dorobek do siedmiu punktów i awansowało na szóste miejsce w tabeli Grupy Zachodniej, zresztą kosztem Al-Ittihad, mającego w dorobku sześć punktów. Do fazy pucharowej awansuje osiem najlepszych ekip.

Na powiększenie dorobku Katarczycy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Kolejny mecz rozegrają dopiero 22 grudnia, wówczas zmierzą się na wyjeździe z irańskim Tractorem Sazi Tebriz (aktualnie wicelider tabeli).

A jak wygląda bilans Krzysztofa Piątka w Al-Duhail? Reprezentant Polski w 16 meczach zdobył 10 bramek i zanotował trzy asysty.

