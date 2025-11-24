To się dzieje! PZPN ogłasza ws. organizacji Euro. "Polska jest w pełni gotowa"

Polska w ostatnich kilkunastu latach zorganizowała z powodzeniem duże piłkarskie imprezy. Wszystko zaczęło się od UEFA Euro 2012. Następnie w naszym kraju odbywały się m.in. młodzieżowe mistrzostwa Europy U-21 w 2017 roku, mistrzostwa świata FIFA U-20 dwa lata później czy tegoroczne mistrzostwa Europy kobiet U-19. Polski Związek Piłki Nożnej coraz bardziej ochoczo wspiera rozgrywki kobiet, stąd nie może dziwić walka o kolejny turniej.

PZPN idzie za ciosem. "Polska jest gotowa"

W poniedziałek (24 listopada) PZPN oficjalnie poinformował, że ubiega się o organizację mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku. W turnieju ma wziąć udział 16 drużyn. W ramach rywalizacji o prymat na Starym Kontynencie zostanie rozegrane 31 spotkań.

- Złożyliśmy aplikację o organizację mistrzostw Europy seniorek w 2029 roku, ponieważ wierzymy, że Polska jest w pełni gotowa na przyjęcie tak dużego turnieju. Wydarzenia tej rangi realnie wspierają rozwój i popularyzację kobiecej piłki, a naszym celem jest dalsze umacnianie jej pozycji w kraju - podkreślił Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN cytowany przez stronę laczynaspilka.pl.

PZPN zamierza iść za ciosem. W przyszłym roku Polska zorganizuje mistrzostwa świata kobiet do lat 20, a w 2027 roku finał Ligi Mistrzyń.

Takie są wymogi UEFA. Polska solidnym partnerem

Portal laczynaspilka.pl przypomniał, że UEFA wymaga od potencjalnych organizatorów kobiecego Euro obiektu o pojemności minimum 50 tysięcy miejsc, trzech stadionów mogących pomieścić 30 tysięcy kibiców oraz czterema stadionami na ponad 20 tysięcy osób.

Nasza federacja wskazała osiem aren w siedmiu miastach: w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie (stadion Wisły), Szczecinie, Warszawie (PGE Narodowy oraz stadion Legii), Wrocławiu i Zabrzu.

PZPN wyraził ogromne zadowolenie z faktu, że wszystkie samorządy zgodziły się na współpracę, co sprawia, że przygotowanie aplikacji było łatwiejsze.

- Polska od lat udowadnia, że jest solidnym i godnym zaufania partnerem UEFA i FIFA. Nasza kandydatura na gospodarza mistrzostw Europy kobiet w 2029 roku opiera się na doświadczeniu, wysokich standardach organizacyjnych i konsekwentnych inwestycjach w rozwój futbolu. Jesteśmy przygotowani, by ponownie dostarczyć Europie turniej na najwyższym poziomie - skwitował Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Decyzja ws. organizatora Euro 2029 zapadnie 3 grudnia.

