Wszystko jasne. Przekazali najnowsze wieści o Bednarku

Bednarek jak na razie rozgrywa kapitalny sezon w barwach FC Porto. Po transferze z Southampton z miejsca stał się liderem defensywy nowego zespołu. Ten zaś po jedenastu kolejkach prowadzi w lidze portugalskiej, nieźle wypada też w Lidze Europy, gdzie zanotował dwie wygrane, remis i porażkę 0:2 z Nottingham Forest. Ta przegrana jest jedyną, której zespół doznał w sezonie 2025/2026.

Powrót już za kilka dni? Tak twierdzą portugalskie media

Niestety w ostatniej ligowej kolejce, którą Smoki grały z FC Famalicao, Bednarek spędził na boisku zaledwie 19 minut, po czym został zmieniony. Mateusz Borek, powołujący się na informacje z otoczenia piłkarza, informował, że ma on naciągnięte więzadło w kolanie. Kontuzja nie była więc poważna, choć i tak wypadła w najgorszym terminie dla reprezentacji Polski, bo dosłownie na dzień przed rozpoczęciem listopadowego zgrupowania przed Holandią i Maltą.

W poniedziałek portal "A Bola" przekazał, kiedy 29-latek będzie ponownie do dyspozycji trenera Francesco Farioliego. Okazuje się, że jego powrót może nastąpić już w czwartek 27 listopada, gdy FC Porto będzie grało domowy mecz Ligi Europy z OGC Nice.

"Plan Farioliego zakłada powrót mocnych punktów drużyny na mecz z OGC Nice: Alberto, Bednarka i Kiwiora" - twierdzi "A Bola".

Powrót Bednarka do kadry meczowej nie oznacza jednak, że Polak od razu skoczy do wyjściowej jedenastki zespołu. W końcu w dniu meczu z Niceą minie zaledwie 19 dni od momentu, w którym przytrafiła mu się kontuzja.

"Sytuacja Bednarka wciąż wymaga pewnej ostrożności. Polski środkowy obrońca, który doznał naciągnięcia więzadła w lewym kolanie podczas meczu ligowego przeciwko Famalicao, jest monitorowany przez sztab medyczny" - kończy temat Bednarka "A Bola".

Polak w tym sezonie rozegrał dla FC Porto 16 spotkań. Zdobył w nich bramkę i zaliczył asystę, jednak nie takie są jego główne zadania na boisku. O jego klasie bardziej świadczy fakt, że spośród wspomnianych 16. gier "Smoki" aż 10 kończyły z czystym kontem.

