Reprezentant kraju przyłapany z alkoholem. Grożą mu bardzo poważne konsekwencje

Iran to kraj, gdzie obwiązuje prawo oparte na szariacie, wprowadzone w 1979 r. przez rewolucję islamską. Surowo zakazane są produkcja oraz spożywania alkoholu, a naruszeniem tych zasad Armin Sohrabian wpakował się w kłopoty.

Armin Sohrabian przyłapany z alkoholem. W Iranie nie puszczą mu tego płazem

Jednokrotny reprezentant kraju został tymczasowo zawieszony przez swój klub Esteghlal Teheran, gdzie trenerem jest znany z Legii Warszawa Ricardo Sa Pinto. Jaki był powód takiej decyzji? W sieci pojawiło się niefortunne dla obrońcy wideo.

Jak opisał footmercato.net, Sohrabiana "widać z kieliszkiem w dłoni". Co więcej, "na nagraniu, widać również butelki, które prawdopodobnie zawierają napoje alkoholowe, co wywołało poważne kontrowersje. Zawodnik musiał wytłumaczyć się przed zarządem klubu i komisją dyscyplinarną".

Armin Sohrabian reaguje na alkoholową aferę

Piłkarz publicznie zabrał głos w tej sprawie. "Przeprosił na Instagramie, twierdząc, że nagranie pochodzi sprzed 'kilku lat' i zostało opublikowane przez osobę, z którą miał konflikt" - wytłumaczył serwis footmercato.net.

Armin Sohrabian zagrał w reprezentacji Iraku 28 marca 2023 r. w wygranym 2:1 meczu towarzyskim z reprezentacją Kenii (pełne 90 minut). W Esteghlal Teheran występuje od stycznia, to już jego trzeci pobyt w tym klubie (wcześniej w latach 2017-2019 i 2023-2024). Grał także w innych irańskich klubach: FC Nassaji (2024/25), Gol Gohar (2020-2023), Saipa FC (2019/20) oraz Sepahan (2013-2017).

A jak 30-latek radzi sobie pod okiem Ricardo Sa Pinto? Od początku sezonu zagrał w pięciu meczach, nie strzelił gola i nie miał asysty.