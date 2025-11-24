Brzęczek dostał propozycję z klubu Ekstraklasy

Reprezentacja Polski U21 całkowicie zawiodła na Euro 2025. Nie udało jej się wywalczyć nawet punktu i odpadła z rywalizacji już po fazie grupowej. Najbardziej dotkliwa była porażka 0:5 z Portugalią. PZPN nie czekał długo i zmienił selekcjonera. Stanowisko objął Jerzy Brzęczek. Ruch wydawał się dość ryzykowny, bo trener pozostawał bez pracy od blisko trzech lat, a ostatecznie okazał się strzałem w "10". Za kadrą już sześć spotkań eliminacyjnych do mistrzostw Europy U21 i wszystkie zakończyły się zwycięstwem. Bilans bramek? 18 zdobytych, jedna stracona. "To była mistrzowska jesień reprezentacji Polski do lat 21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka" - pisał Filip Macuda ze Sport.pl. Okazuje się jednak, że mało brakowało, a być może ten szkoleniowiec nie prowadziłby młodzieżowej kadry.

Jerzy Brzęczek miał szansę objąć Widzew Łódź. Przyjście Mindaugasa Nikoliciusa wszystko zmieniło

Na jaw wyszło, że Brzęczek mógł znaleźć zatrudnienie w jednym z klubów z ekstraklasy. Taka możliwość pojawiła się na początku tego roku. Doszło nawet do rozmów. Gdyby te zakończyły się sukcesem, to najpewniej 54-latek na ławce kadry U21 by nie zasiadł. O którym klubie mowa?

- Miałem propozycję z Widzewa, krótko po zwolnieniu Daniela Myśliwca - wyjawił Brzęczek w programie "Przesłuchanie" na Kanale Sportowym. - Odbyłem spotkanie z ówczesnym dyrektorem sportowym i wiceprezesem. Przedstawiałem analizę z naszej perspektywy - dodawał. Co więc stanęło na drodze do zatrudnienia? A właściwie kto? - Myślę, że gdyby za parę dni nie przyszedł nowy dyrektor, to zostałbym trenerem Widzewa - mówił Brzęczek.

Widzew Łódź w poważnym kryzysie

Łódzka ekipa jest bardzo niestabilna, jeśli chodzi o ławkę trenerską. W 2025 roku dochodziło do zmiany aż czterokrotnie. Najpierw pożegnano się z Myśliwcem, potem jego obowiązki na krótko przejął Patryk Czubak. Następnie klub zatrudnił Zeljko Sopicia. W sierpniu Chorwat stracił posadę, a jego obowiązki znów powierzono Czubakowi, tym razem na nieco dłużej. Dopiero w połowie października Widzew zakontraktował Igora Jovicevicia. Mimo zmiany trenerów sytuacja klubu wcale się nie poprawia. Obecnie zajmuje 13. lokatę i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Ostatecznie Brzęczek znalazł zatrudnienie w kadrze narodowej. I wydaje się, że ta opcja jest dla niego korzystniejsza. Jak na razie odnosi tylko sukcesy z Polską U21. Kolejny mecz jego drużyna rozegra 27 marca. Tego dnia podejmie u siebie Armenię w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Polska jest obecnie liderem grupy z kompletem punktów na koncie - 18. Drudzy, Włosi, mają o trzy "oczka" mniej.