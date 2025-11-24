Hansi Flick ma do dyspozycji sześciu zawodników w linii ataku. Zdrowi i gotowi na mecz Ligi Mistrzów z Chelsea będą Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres i Roony Bardghji.

Kłopot bogactwa Flicka przed hitem LM

Kataloński "Sport" zwrócił uwagę, że Flick "pierwszy raz od dawna" ma dostępnych wszystkich graczy ofensywnych. Z jednej strony może się cieszyć, ale z drugiej taki kłopot bogactwa może sprawić, że będzie miał spory dylemat, jeśli chodzi o ustawienie wyjściowej jedenastki.

Na prawym skrzydle niekwestionowaną pozycję ma Lamine Yamal. Na jego stronie może wystąpić Roony Bardghji, ale należy się spodziewać, że reprezentant Szwecji wejdzie jedynie z ławki. Na lewej flance Flick będzie decydował między Raphinhą a Marcusem Rashfordem. Z jednej strony jest Brazylijczyk, który wrócił po kontuzji i jest głodny gry. Raphinha to też lider szatni i przyda się jego siła mentalna na boisku. Z drugiej trener FC Barcelony ma Anglika, który robi liczby w tym sezonie - sześć goli i dziewięć asyst w 16 meczach. Nie grał w weekend przez grypę.

Jeśli chodzi o środek ataku, to Flick będzie miał tutaj największy dylemat według "Sportu". Robert Lewandowski wrócił na początku listopada po kontuzji, zdobył cztery bramki w trzech meczach po powrocie. Torres popisał się dubletem w starciu z Athletikiem Bilbao. Obaj czują, że są w dobrej formie i są skuteczności. Ale zdaniem "Sportu" Flick postawi na Hiszpana, bo będzie chciał się trzymać hierarchii ustalonej przed sezonem i wykorzystać fakt, że Ferran to najlepszy strzelec "Blaugrany" w tym sezonie (dziewięć goli). Lewandowski miałby zatem problem, ale nie jest bez szans na grę od początku.

Ale nie byłoby zaskoczeniem, gdyby Hansi Flick dał mu szansę na start w meczu uznawanym za hitowy, bo w końcu jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów, tuż za Leo Messim i Cristiano Ronaldo. Ferran jednak nadal zasługuje, by pozostać w wyjściowym składzie" - dodano.

Gdyby Flick zdecydował się na grę z Lewandowskim od pierwszej minuty, Torres staje się dodatkową opcją na lewym skrzydle.

Mecz Chelsea - FC Barcelona we wtorek o godzinie 21:00.

