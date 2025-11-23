Ronaldo zrobił coś takiego, że wszystkim opadły szczęki! Geniusz

Szaleńcza misja Cristiano Ronaldo wciąż trwa. Portugalczyk chce zdobyć tysiąc goli w swojej profesjonalnej karierze. Tydzień po tygodniu jego dorobek powiększa się i wszystko wskazuje na to, że 40-latek dopnie swego. W dzisiejszym spotkaniu z Al-Khaleej zbliżył się do tego monumentalnego osiągnięcia o kolejną bramkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagramy z Ukrainą w Polsce? Kosecki: Nie dolewajmy oliwy do ognia!

Jego Al-Nassr w lidze saudyjskiej kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Dziewięć meczów, dziewięć wygranych i aż 30 zdobytych goli. Na wyścigi strzelają je Cristiano Ronaldo oraz Joao Felix. Przed tym meczem 10:9 prowadził młodszy z Portugalczyków i to on rozpoczął strzelanie w meczu z Al-Khaleej. Chwilę później na 2:0 podwyższył Wesley, a w drugiej połowie trzecią bramkę spotkania zdobył Sadio Mane.

W końcówce show jednak skradł Cristiano Ronaldo. To była ostatnia minuta doliczonego czasu gry. Piłkę z prawej strony boiska dośrodkował Boushal. Leciała ona na idealnej wysokości. Portugalczyk nie myślał długo. Obrócił się tyłem do bramkarza, wyczuł moment, wyskoczył i kopnął piłkę lecącą dwa metry nad ziemią. Gdy wylądował na ziemi, mógł rozpocząć świętowanie w swoim stylu.

954 z tysiąca. Ronaldo coraz bliżej celu

Zgodnie z obliczeniami Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS), Cristiano Ronaldo jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w historii piłki nożnej. Strzelona dziś bramka jest 954. w jego karierze. Drugie miejsce w tej klasyfikacji należy do Leo Messiego - Argentyńczyk ma 895 goli. Wśród aktywnych piłkarzy trzecie miejsce zajmuje Robert Lewandowski, którego dorobek po bramce otwierającej nowe Camp Nou wynosi 685 trafień.

Powoli nadchodzi czas na zmianę pytania dotyczącego 40-latka. Nie - czy strzeli 1000 bramek w swojej profesjonalnej karierze, a - kiedy to uczyni. Z każdym tygodniem jest tego celu coraz bliżej, a jeżeli ma strzelać bramki takiej urody jak ta dzisiejsza... Niech atakuje kolejne setki!

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU