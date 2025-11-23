Ważne wieści dla kibiców Jagiellonii! Klub oficjalnie informuje

Mecz 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Jagiellonią Białystok a GKS-em Katowice został odwołany. Spotkanie miało rozpocząć się o godzinie 12:15, ale najpierw zostało opóźnione, a po dziesięciu minutach od zaplanowanej godziny poinformowano, że piłkarze nie wybiegną na murawę stadionu przy ul. Słonecznej.

O powodzie podjęcia takiej decyzji przed kamerami Canal+ opowiedział sędzia tego spotkania, Wojciech Myć. - Jeśli popatrzymy za moje plecy i sprawdzimy tę murawę, to nie nadaje się do gry w piłkę nożną. Są obfite opady śniegu i nie zapowiada się, by śnieg przestał padać. Piłka zbiera śnieg i te warunki zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu zawodników - stwierdził.

Jest to spory problem między innymi dla organizatora rozgrywek - w tym roku nie ma już wolnych terminów na rozegranie tego spotkania. Kibice GKS-u Katowice szczelnie wypełnili sektor gości, przejeżdżając około 500 kilometrów. Z kolei Jagiellonia już trzy dni przed meczem informowała, że na trybunach ma pojawić się minimum 17 tysięcy osób. Teraz klub wydał komunikat skierowany do fanów.

Zwrot za bilety, bonus dla karnetowiczów

Pierwsza informacja zainteresuje tych, którzy zakupili wejściówki na mecz z GKS-em. "Informujemy, że od najbliższego wtorku (25.11.2025) dostępna będzie możliwość dokonania zwrotu zakupionych biletów na odwołany mecz Jagiellonia Białystok – GKS Katowice". Kibice, którzy kupili bilety online, w taki też sposób będą mogli zgłosić się po zwrot - a kto po wejściówkę wybrał się osobiście do kas biletowych, będzie musiał wybrać się do klubowego sklepu.

Jagiellonia nie zapomniała też o fanach, którzy posiadają karnet na domowe mecze swojej drużyny. "Gdy tylko znany będzie nowy termin rozegrania odwołanego meczu, przedstawimy odpowiednie rozwiązania dostosowane do Waszych potrzeb. Zapewniamy jednocześnie, że dołożymy wszelkich starań, aby każdy z Was był w pełni usatysfakcjonowany" - zapewnia klub.

Nie wiadomo na razie kiedy Jagiellonia i GKS będą mogli odrobić zaległy mecz. Na pewno takiej możliwości nie będzie w tym roku - w jedynym możliwym terminie białostoczanie mają już zaplanowany pojedynek z Motorem Lublin, przełożony przed spotkaniem eliminacji Ligi Konferencji z Silkeborgiem.

