Tragedia w polskiej piłce. Nie żyje Krzysztof Kardasz. Miał 17 lat

Chemik Kędzierzyn-Koźle rywalizuje w klasie okręgowej w grupie opolskiej. W tym sezonie utrzymuje się w czołówce tabeli. Niestety w ostatnich godzinach zmagania sportowe zeszły na dalszy plan. Klub przekazał smutną wiadomość. Stracił jednego z zawodników.

Dramat Chemika Kędzierzyn-Koźle. Nie żyje 17-letni piłkarz

"Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że zmarł nasz zawodnik i wychowanek Krzysztof Kardasz" - oświadczył klub na Facebooku. Nie ujawniono, co dokładnie stało się ledwie 17-letniemu piłkarzowi. "Ze względu na szacunek dla rodziny oraz czując odpowiedzialność za przekazywane informacje, nie podajemy szczegółów dotyczących okoliczności śmierci. Prosimy również o uszanowanie prywatności bliskich w tym wyjątkowo trudnym czasie" - dodano.

Działacze w kilku słowach wspomnieli, jakim człowiekiem był Kardasz. "Był ambitnym, pracowitym i lubianym zawodnikiem. Jego odejście pozostawia pustkę, której nie sposób wypełnić" - czytamy. "Ta tragiczna wiadomość wstrząsnęła całą społecznością KS Chemik i Akademii Piłkarskiej Chemika. Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi oraz wszystkimi, którzy znali Krzysztofa" - dodali.

Polska piłka pogrążona w żałobie

Wiadomość wstrząsnęła też fanami i środowiskiem piłkarskim. Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo słów wsparcia i niedowierzania. "Nikt i nic nie odda tego, jak wielką stratę przeżywacie, możemy stać obok i być myślami z Wami. Społeczność Klubu również przechodzi teraz bolesne chwile, niech dobre wspomnienia o Krzyśku dadzą Wam i Nam pocieszenie", "Moje serce roztrzaskało się na tysiące kawałków. Łączę się w bólu z najbliższymi Krzysia... W zasadzie nie wiem, co ze sobą zrobić. Pamięć o Tobie w Naszym klubie będzie wieczna! Takiego Cię Krzysiu zapamiętam. Jako zawsze uśmiechniętego chłopca", "Wyrazy współczucia dla bliskich", "Serdeczny i utalentowany chłopak z poczuciem humoru, tak będziemy pamiętać Krzyśka, wyrazy współczucia dla najbliższych" - pisali internauci.