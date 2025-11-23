Paweł Bochniewicz pauzował od 29 listopada 2024 roku, kiedy doznał poważnej kontuzji. Niedługo później poznał oficjalną diagnozę. Po raz drugi w karierze uszkodził więzadła krzyżowe. Trzykrotny reprezentant Polski nie zamierzał się poddać i chciał wrócić na boisko. W internecie pojawiały się regularnie materiały, które pokazywały jego rekonwalescencję i walkę o powrót do zdrowia.

Wyboista droga. "Biegam w deszczu na pustym stadionie"

W ostatnim czasie Bochniewicz wysyłał w stronę kibiców pozytywne sygnały. Pokazywał, że jest blisko powrotu do gry.

- Najgorsze chwile podczas długiej rehabilitacji? To na pewno jeden z nich. Chłopaki mają zbiórkę na mecz z Ajaxem, a ja, k***, biegam w deszczu na pustym stadionie, próbując wrócić do formy - podkreślił na jednym z ostatnich nagrań.

Później rzeczywiście nadszedł czas, by Bochniewicz pojawił się na boisku. Na początek otrzymał szansę w meczu sparingowym.

"11 miesięcy pracowałem, żeby znowu założyć tę koszulkę. I co? Przypadkowy samobój w 6. minucie. Może to brzmi dziwnie, ale nawet za tym tęskniłem. Następny krok: minuty w oficjalnym meczu" - napisał Bochniewicz na platformie X.

Wielka chwila. Bochniewicz w kadrze meczowej

29-latek po grze w sparingu został wybrany do kadry meczowej Heerenveen na spotkanie z AZ Alkmaar. Czekał na ten moment blisko rok. Pozostaje wierzyć, że tym razem zdrowie będzie mu dopisywało i ominie poważne kontuzje.

Bochniewicz jest piłkarzem Heerenveen od 2020 roku, kiedy trafił do holenderskiego klubu z Górnika Zabrze. Jeśli chodzi o grę w narodowych barwach, to poza trzema występami w seniorskiej reprezentacji, ma również 13 spotkań w drużynie U-21.

