Lewandowski złamał zasady po meczu Barcelony. Przyłapali go

909 dni trwała rozłąka Barcelony z Camp Nou. Legendarny stadion przechodził gruntowną modernizację i nie mógł być areną zmagań Dumy Katalonii. Piłkarze przenieśli się więc na olimpijski stadion Montjuic.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie lubię, jak mnie ktoś całuje w d... Lewandowski nie został w tym konsekwentny"

Wielki powrót przypadł na 22 listopada 2025 roku. Wtedy odbył się mecz z Athletikiem Bilbao. Baskowie nie popsuli święta w Barcelonie i byli dla podopiecznych Hansiego Flicka tłem. Gospodarze wygrali na nowym-starym stadionie 4:0. Mecz ten był wyjątkowy dla Roberta Lewandowskiego i to z dwóch powodów.

Po pierwsze, 37-latek został wybrany kapitanem drużyny na to spotkanie. Polak wyprowadził więc Barcę na pierwsze od 2,5 roku spotkanie na legendarnym Camp Nou. Po drugie, to właśnie Robert Lewandowski strzelił tę pierwszą bramkę na wyremontowanym stadionie. Stało się to już w czwartej minucie. Po meczu łatwo było zauważyć, że kapitan i Barcelony, i reprezentacji Polski ma drobną pamiątkę z historycznego spotkania.

Piłka nie tylko po hat-tricku

Lewandowski bowiem przygarnął jedną z piłek używanych podczas tego spotkania. Jest to pewne naruszenie zwyczajów, gdyż taki prezent zazwyczaj otrzymują strzelcy trzech bramek w jednym meczu. Z wyjątkowej natury tego gestu 37-latek tłumaczył się Mateuszowi Święcickiemu przed kamerami Eleven Sports.

- Pierwsza bramka na nowym Camp Nou. Moment dla mnie szczególny, jestem bardzo dumny, dlatego zabrałem piłkę ze sobą. Hat-tricka może nie było, ale to i tak był wyjątkowy moment. Już teraz doceniam takie chwile. Mam nadzieję, że gdy w przyszłości spojrzę na tę piłkę to będę wiedział z jakiego ona jest meczu i dlaczego znalazła się u mnie - stwierdził Lewandowski.

Po wysokim zwycięstwie z Atletikiem Bilbao, FC Barcelona zrównała się punktami z Realem Madryt. Królewscy swój mecz 13. kolejki LaLigi rozegrają dopiero jutro. W niedzielę 23 listopada o godzinie 21:00 zmierzą się z Elche. Już teraz zapraszamy serdecznie do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU