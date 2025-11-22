Tak wygląda tabela Ekstraklasy. Szok, na którym miejscu jest Legia

Po przerwie reprezentacyjnej wróciły ligowe zmagania. W piątkowych spotkaniach Bruk-Bet Termalica pokonała w Niecieczy Arkę Gdynia 2:0, zaś w hitowym meczu lidera i najlepszego beniaminka padł remis 1:1. Górnik Zabrze podzielił się punktami z Wisłą Płock.
Piłkarska sobota z Ekstraklasą rozpoczęła się w Krakowie. Cracovia zachwycała na początku sezonu, a Filip Stolijković wydawał się perfekcyjnym następcą Benjamina Kallmana. Od października jednak Pasy wpadły w kryzys, z którego wciąż nie mogą wyjść. Tym razem lepszy okazał się Motor Lublin. Na bramkę Rodriguesa odpowiedział Praszelik, ale mecz zamknął najlepszy polski strzelec ligi - Karol Czubak.
Chwilę później rozpoczął się mecz Rakowa. Wszystko wskazuje na to, że ostatni z Markiem Papszunem u sterów drużyny. Jeżeli tak było, to pożegnanie z kibicami przy Limanowskiej wypadło niezwykle gorzko. Piasta do zwycięstwa poprowadził Patryk Dziczek, strzelec dwóch goli. Trzecią dołożył Barkowskij, a dopiero w końcówce straty zmniejszył Brunes. Daniel Myśliwiec odmienił swoją drużynę. W czterech meczach zdobył 7 punktów i wyciągnął gliwiczan z dna tabeli.
W związku z wynikiem w Częstochowie Lechia podchodziła do meczu w Warszawie w roli czerwonej latarni ligi. Zdawałoby się, że dla Legii to idealny rywal do przełamania. W pierwszej połowie nic na to nie wskazywało. Wojskowi nie potrafili stworzyć sobie żadnej groźnej sytuacji grając na najgorszą defensywę ligi. Co gorsza, tuż przed przerwą piękną bramkę zdobył Żelizko i gospodarze musieli odrabiać straty.
Sprawy w swoje ręce wziął Bartosz Kapustka. On również popisał się strzałem cudownej urody, nie dając Weirauchowi żadnych szans. Dobre minuty Lechii wykorzystał z kolei Cirkovic, ponownie wyprowadzając gości na prowadzenie. Legia uratowała się przed kompletną kompromitacją w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Wyrównał Wojciech Urbański. Remis oznacza, że Legia powiększyła przewagę nad strefą spadkową do dwóch punktów. Lechia z kolei pozostała na ostatnim miejscu w tabeli.
