Tak wygląda tabela Ekstraklasy. Szok, na którym miejscu jest Legia

Po przerwie reprezentacyjnej wróciły ligowe zmagania. W piątkowych spotkaniach Bruk-Bet Termalica pokonała w Niecieczy Arkę Gdynia 2:0, zaś w hitowym meczu lidera i najlepszego beniaminka padł remis 1:1. Górnik Zabrze podzielił się punktami z Wisłą Płock.

Piłkarska sobota z Ekstraklasą rozpoczęła się w Krakowie. Cracovia zachwycała na początku sezonu, a Filip Stolijković wydawał się perfekcyjnym następcą Benjamina Kallmana. Od października jednak Pasy wpadły w kryzys, z którego wciąż nie mogą wyjść. Tym razem lepszy okazał się Motor Lublin. Na bramkę Rodriguesa odpowiedział Praszelik, ale mecz zamknął najlepszy polski strzelec ligi - Karol Czubak.

Chwilę później rozpoczął się mecz Rakowa. Wszystko wskazuje na to, że ostatni z Markiem Papszunem u sterów drużyny. Jeżeli tak było, to pożegnanie z kibicami przy Limanowskiej wypadło niezwykle gorzko. Piasta do zwycięstwa poprowadził Patryk Dziczek, strzelec dwóch goli. Trzecią dołożył Barkowskij, a dopiero w końcówce straty zmniejszył Brunes. Daniel Myśliwiec odmienił swoją drużynę. W czterech meczach zdobył 7 punktów i wyciągnął gliwiczan z dna tabeli.

Legia pod ścianą

W związku z wynikiem w Częstochowie Lechia podchodziła do meczu w Warszawie w roli czerwonej latarni ligi. Zdawałoby się, że dla Legii to idealny rywal do przełamania. W pierwszej połowie nic na to nie wskazywało. Wojskowi nie potrafili stworzyć sobie żadnej groźnej sytuacji grając na najgorszą defensywę ligi. Co gorsza, tuż przed przerwą piękną bramkę zdobył Żelizko i gospodarze musieli odrabiać straty.

Sprawy w swoje ręce wziął Bartosz Kapustka. On również popisał się strzałem cudownej urody, nie dając Weirauchowi żadnych szans. Dobre minuty Lechii wykorzystał z kolei Cirkovic, ponownie wyprowadzając gości na prowadzenie. Legia uratowała się przed kompletną kompromitacją w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Wyrównał Wojciech Urbański. Remis oznacza, że Legia powiększyła przewagę nad strefą spadkową do dwóch punktów. Lechia z kolei pozostała na ostatnim miejscu w tabeli.

Tabela Ekstraklasy, stan na 22 listopada:

Górnik Zabrze - 16 meczów, 30 punktów, bramki 27:15 Jagiellonia Białystok - 14, 27 pkt, 27:18 Wisła Płock - 15, 27 pkt, 20:11 Raków Częstochowa -15, 23 pkt, 21:21 Radomiak Radom - 15, 22 pkt, 28:24 Cracovia - 15, 22 pkt, 22:19 Zagłębie Lubin - 14, 21 pkt, 27:18 Lech Poznań - 14, 21 pkt, 23:23 Korona Kielce - 15, 20 pkt, 17:16 Motor Lublin - 15, 19 pkt, 21:25 Legia Warszawa - 15, 18 pkt, 18:17 Arka Gdynia - 16, 18 pkt, 13:28 Widzew Łódź - 15, 17 pkt, 22:23 GKS Katowice - 15, 17 pkt, 21:27 Pogoń Szczecin - 15, 17 pkt, 21:27 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 16, 16 pkt, 21:29 Piast Gliwice - 14, 14 pkt, 16:17 Lechia Gdańsk - 16, 14 pkt, 27:35

