Przeszła przez piekło. Żadna tajemnica, kim był jej mąż

- Wydawało mi się, że w ogóle do siebie nie pasujemy - tak Vivie o planach związania się z piłkarzem opowiadała Zając. Potwierdzał to Rzeźniczak. - Ten związek był gdzieś w sferze marzeń - mówił dla Dzień Dobry TVN - Zeszliśmy się po jakimś czasie. Kilka dni i wiedzieliśmy, że chcemy być razem.

Były piłkarz Legii oświadczył się partnerce w 2013 roku. Para wybrała się na plażę, nad którą przeleciał wynajęty przez Rzeźniczaka samolot. Z tyłu zamocowany był transparent z napisem: "Edytka, kocham cię! Wyjdziesz za mnie? Kuba". Zając zgodziła się. Na ślub czekali do 2016 roku. Zdaniem modelki, był to cudowny czas w jej życiu.

- Wzięliśmy ślub w najlepszym możliwym momencie. Wiedziałam, czułam, że jest tak, jak powinno być. To był dla mnie bardzo błogi okres - tak zmianę stanu cywilnego opisywała Zając w rozmowie z Vivą. Niestety, bajka szybko zmieniła się w koszmar. Okazało się bowiem, że Jakub Rzeźniczak ma córkę z inną kobietą, urodzoną już po ślubie z Edytą Zając.

O dziecku dowiedział się przed meczem

W rozmowie z Przeglądem Sportowym Jakub Rzeźniczak opowiedział o dniu, w którym dowiedział się, że zostanie ojcem. - Było to w dniu meczu ze Sportingiem Lizbona w Warszawie. Ciężka sytuacja, ale wyszedłem na boisko, zagrałem super mecz, wygraliśmy 1:0, awansowaliśmy do Ligi Europy. To najlepiej pokazało, że moje życie prywatne nie ma wpływu na moją grę.

Do konfrontacji w małżeństwie doszło, gdy obrońca był piłkarzem Karabachu Agdam. - Wróciłem z treningu. Podeszła do mnie i zapytała się, czy to prawda, że mam dziecko i ja wtedy stanąłem, nic nie odpowiedziałem. Powiedziała, że nie muszę nic mówić, spakowała się i wróciła do Polski - opowiedział o tej rozmowie.

Najtrudniejsza decyzja w życiu

W 2019 roku Zając postanowiła rozwieźć się z Rzeźniczakiem. Tak o tym bolesnym kroku mówiła w rozmowie z Dzień Dobry TVN. - Muszę przyznać, że ostatni okres nie był dla mnie zbyt przychylny. Swoje przeszłam i przyszedł na to odpowiedni czas, żebym przyznała, że moje małżeństwo zakończyło się. Podjęłam odpowiednie kroki rozwodowe. Długo zastanawiałam się nad pozwem. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Jest tak, że jak się kogoś kocha i się bardzo wierzy w tę osobę, to jest się w stanie wiele wybaczyć. Myślę, że tak też było w moim przypadku. Wybaczałam, dokąd nie przekroczyłam swoich własnych granic - opowiedziała.

Rzeźniczak krytycznie odnosi się do swojej postawy względem Edyty Zając - Będąc z Edytą w związku, zdradzałem ją bardzo często. Przed ślubem też. Jak patrzę z perspektywy czasu, to jest to dla mnie niedopuszczalne, co ja robiłem, jak się zachowywałem... Jest mi wstyd za takie zachowania, jakie kiedyś sobą reprezentowałem, ale dla mnie to było wtedy normalne. Nie miałem nawet wyrzutów sumienia.

Jakub Rzeźniczak z Legią Warszawa zdobył pięć mistrzostw oraz sześć Pucharów Polski. Sukcesy przyniosła również jego gra w Karabachu Agdam - w swoim dorobku ma dwa mistrzostwa Azerbejdżanu. Obecnie 39-latek występuje w Mazurze Radzymin. Klub z ligi okręgowej przyciąga dużo znanych nazwisk, a wszystko dzięki raperowi Quebonafide. Klubowym kolegą Rzeźniczaka jest Grzegorz Krychowiak.

