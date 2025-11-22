Wielki wyczyn Lewandowskiego! Dorównał legendzie

Po problemach Roberta Lewandowskiego z początku sezonu już nie ma śladu. Urazy i słabsza forma zostały zastąpione świetną dyspozycją fizyczną i sportową. W poprzednim meczu Barcelony kapitan reprezentacji Polski strzelił hattricka, a i w kadrze pokazał się z dobrej strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie lubię, jak mnie ktoś całuje w d... Lewandowski nie został w tym konsekwentny"

Nie inaczej było w spotkaniu Dumy Katalonii z Athletikiem Bilbao. Robert Lewandowski najpierw został wyróżniony otrzymaniem opaski kapitańskiej. 37-latek wyprowadził drużynę na pierwszy od 909 dni mecz na legendarnym Camp Nou. Chwilę później o napisanie pięknej historii zadbał sam. Już w czwartej minucie wyprowadził Barcelonę na prowadzenie, wykorzystując anemiczną postawę obrońców rywali.

Była to ósma bramka Lewandowskiego w tym sezonie LaLigi. Polak awansował na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej - wyprzedza go jedynie Kylian Mbappe.

Lewandowski jak... trener PSG!

Polak zaliczył też awans w zestawieniu najskuteczniejszych zawodników w historii klubu. Gol strzelony Bilbao był już 108. bramką od transferu Lewandowskiego do Hiszpanii. Zrównał się tym samym z dwoma innymi napastnikami Dumy Katalonii. Jose Antonio Zaldua na taki dorobek pracował w latach 1961-1971. Tyle samo razy na listę strzelców wpisywał się Luis Enrique. Obecny trener Paris Saint Germain grał w Barcelonie przez osiem sezonów. Robert Lewandowski zrobił to w zaledwie 3,5 roku. Najlepszym strzelcem klubu jest rzecz jasna Leo Messi. Argentyńczyk w barwach Barcy zdobył aż 672 gole.

Barcelona po rozgromieniu Athletiku Bilbao zrównała się punktami z Realem Madryt, ale Królewscy swój mecz 13. kolejki ligi hiszpańskiej rozegrają dopiero jutro. W niedzielę 23 listopada o godzinie 21:00 zmierzą się na wyjeździe z Elche. Już teraz zapraszamy serdecznie do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU