Zostały minuty do meczu Rakowa, kiedy Papszun zabrał głos ws. Legii
Coraz bliżej odejścia Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa! Szkoleniowiec już na początku przyszłego tygodnia ma zostać zaprezentowany jako trener Legii Warszawa. Działacze spod Jasnej Góry muszą więc szybko znaleźć następcę. Sam 51-latek o możliwą zmianę został zapytany podczas rozmowy przed ligowym meczem z Piastem. Papszun odpowiedział stanowczo, ale tajemniczo, nie dementując żadnych informacji.
Marek Papszun
Coraz więcej wskazuje na to, że Marek Papszun faktycznie zostanie nowym trenerem Legii Warszawa. Raków Częstochowa szykuje się już na odejście szkoleniowca i rozpoczął poszukiwania następcy. Działacze będą musieli jednak zakasać rękawy, bo czasu mają niewiele.

Zdaniem Konrada Fersztera z redakcji Sport.pl, do transferu Marka Papszuna miałoby dojść już na początku przyszłego tygodnia. Pierwszym spotkaniem w roli nowego szkoleniowca Legii byłby mecz fazy ligowej Ligi Konferencji przeciwko Sparcie Praga. 51-latek rozpocząłby więc swoją kadencję od gigantycznego wyzwania.

Hitowe wieści rozgrzały do czerwoności piłkarską opinię publiczną. W końcu byłby to prawdziwy przełom w rodzimym futbolu. Po raz pierwszy klub Ekstraklasy może skorzystać z nowych reguł, które zezwalają jednemu trenerowi prowadzić dwie różne drużyny z tego samego szczebla rozgrywek w ciągu tej samej rundy rozgrywek. Do tego mowa o transferze między klubami występującymi w europejskich pucharach.

Marek Papszun nie mówi tak, nie mówi też nie.

Trener Rakowa Częstochowa w przedmeczowej rozmowie został rzecz jasna zapytany o palącą kwestię - czy może potwierdzić bądź zdementować informacje o zbliżającej się przeprowadzce do Warszawy - Dementi nie będzie. Zresztą, w podobnych sytuacjach nigdy się żadne nie pojawiało. Taką przyjąłem zasadę: nie odnoszę się publicznie do tego z kim rozmawiam, jak rozmawiam i kiedy rozmawiam - uciął dyskusję Marek Papszun

Legia praktycznie wypisała się już z walki o mistrzostwo Polski. Zajmuje 12. miejsce ze stratą aż trzynastu punktów do liderującego Górnika Zabrze. Za to przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie jeden punkt. Z kolei Raków, przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania z Piastem, zajmował czwarte miejsce i do Górnika traci siedem oczek - lider ma jednak rozegrane dwa mecze więcej.

