Była czwarta minuta. Ten gol Lewandowskiego przejdzie do historii!

Camp Nou od ponad dwóch lat było w remoncie. W tym czasie FC Barcelona grała swoje mecze na olimpijskim stadionie Montjuic. Renowacja wciąż się przedłużała, ale w końcu wyznaczono datę powrotu na domową arenę: 22 listopada 2025 roku.

Na ten dzień Dumie Katalonii zostało zaplanowane spotkanie z Athletikiem Bilbao. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wiadomo było, że ten dzień będzie dla Roberta Lewandowskiego wyjątkowy. Został on wybrany kapitanem na to spotkanie, więc właśnie on wyprowadził drużynę na pierwsze od 2,5 roku spotkanie na legendarnym Camp Nou.

Kapitan błyskawicznie wziął sprawy w swoje ręce. To była czwarta minuta spotkania. Polak na 18. metrze otrzymał piłkę od Erica Garcii. Wbiegł w pole karne. Obrońcy Bilbao rozstąpili się niemal jak Morze Czerwone. Lewandowski przymierzył i bez żadnego problemu pokonał Unaia Simona. Barcelona wyszła na prowadzenie!

FC Barcelona prowadzi z Athletikiem Bilbao 1:0 po bramce Roberta Lewandowskiego. Relacja tekstowa z tego spotkania dostępna jest na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

