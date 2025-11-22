O tym, co się stało, Grabara będzie chciał zapomnieć. Koszmar w 35 minut

Od połowy września Wolfsburg przegrał niemal wszystkie rozegrane spotkania. Sprawiło to, że posadą za złe wyniki zapłacili szkoleniowiec Paul Simonis oraz dyrektor sportowy, Sebastian Schindzielorz. Następca Simonisa nie został jeszcze wybrany, więc w meczu z Bayerem Leverkusen drużynę poprowadził tymczasowy trener, Daniel Bauer.

Nie dokonał on wielu zmian w składzie. Przede wszystkim utrzymana została hierarchia na bramce. Kolejny mecz w pierwszym składzie rozpoczął Kamil Grabara. Polak nie może jednak zaliczyć tego popołudnia do udanych. W niewiele ponad pół godziny stracił trzy bramki.

Wszystko zaczęło się już w 9. minucie. Dośrodkowanie po ziemi posłał Grimaldo, a Grabarę bez większego problemu pokonał Hofmann. Kwadrans później Bayer prowadził już 2:0. Dobrą wrzutkę Garcii wykorzystał Tapsoba, który głową skierował piłkę do bramki. Dzieła zniszczenia w 33. minucie dopełnił Tillman. Reprezentant USA otrzymał piłkę od Schicka, popędził na bramkę, zmylił bramkarza i ze skraju pola karnego oddał pewny strzał. Bayer zagrał bezwzględnie, gdyż zamienił na bramki wszystkie swoje strzały.

Grabara nie pomógł, Wolfsburg znowu przegrał

Grabara nie może powiedzieć, że dobrze spisał się w tym spotkaniu. W drugiej połowie Bayer zaczął grać ekonomicznie, mając w perspektywie wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Goście nie oddali ani jednego strzału celnego! Wolfsburg za to atakował częściej i skuteczniej. Vavro strzelił pierwszą bramkę w 58. minucie, a już pięć minut później mogło być 2:3. Gol Winda został jednak anulowany z powodu niewielkiego spalonego. Od tej pory Bayer już w pełni kontrolował przebieg spotkania.

Wolfsburg w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Mecz z Bayerem Leverkusen był już siódmą porażką w lidze. Do tego należy doliczyć kompromitujące odpadnięcie z Pucharu Niemiec z grającym ligę niżej Holstein Kiel. Wilki zajmują obecnie 14. lokatę - ostatnią bezpieczną. Jutro mogą spaść na miejsce barażowe, jeżeli tylko Sankt Pauli pokona Union Berlin.

