Stało się! Lewandowski przeszedł do historii. Tego jeszcze nie było

W składzie na mecz Barcelona - Athletic nie ma co szukać Wojciecha Szczęsnego. Zgodnie z przewidywaniami, bramkarz zwolnił miejsce Joanowi Garcii. Od pierwszej minuty wystąpi za to Robert Lewandowski.

Barcelona zmuszona jest gonić Real od niemal samego początku sezonu. Po El Clasico strata Dumy Katalonii wynosiła już pięć punktów, ale z pomocą przybyło Rayo Vallecano. Bezbramkowy remis z Królewskimi przy wygranej Barcy nad Celtą Vigo sprawił, że różnica wynosi już tylko trzy oczka. Po dzisiejszym meczu oba kluby mogą się zrównać - ale Real będzie mieć jeden mecz w zanadrzu. Jutro zagra na wyjeździe z Elche.

Po ogłoszeniu składu na spotkanie z Athletikiem Bilbao Barcelona podała jeszcze jedną ważną informację - kto wyprowadzi drużynę na pierwszy od ponad dwóch lat mecz na Camp Nou. Legendarny stadion przeszedł gruntowny remont. Okazało się, że kapitanem Dumy Katalonii został wybrany... Robert Lewandowski! Jest to wielkie wyróżnienie dla Polaka.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15. Zapraszamy serdecznie do śledzenia relacji na żywo z tego meczu na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

