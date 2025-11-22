Powrót na stronę główną
Hiszpanie ogłaszają przed meczem Barcelony. "Lewandowski 12 kroków od historii"
Robert Lewandowski wrócił niedawno na boisko po urazie mięśniowym. Momentalnie udowodnił, że nie tylko zasługuje na podstawowy skład w FC Barcelonie, ale wciąż może być jednym z jej liderów. Reprezentant Polski prawdopodobnie wybiegnie od początku w sobotnim meczu z Athletikiem Bilbao. Dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił, że jest on obecnie o "dwanaście kroków" od przejścia do historii.
Robert Lewandowski nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Choć strzelił kilka goli, to więcej czasu spędził poza boiskiem, gdyż trapiły go urazy. Kontrakt Polaka z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca, co wywołuje mnóstwo pytań wśród kibiców. - Nie spieszę się, jestem w zgodzie ze sobą, to najważniejsze - przekazał podczas konferencji prasowej. Nie ma co się jednak dziwić, że napastnik wzbudza coraz większe zainteresowanie. 

Hiszpanie ujawniają. Robert Lewandowski może przejść do historii FC Barcelony

Hiszpańskie media od samego rana piszą o składzie na sobotni mecz z Athletikiem Bilbao. Do dużej zmiany dojdzie między słupkami, gdyż po powrocie Joana Garcii Wojciech Szczęsny wróci na ławkę rezerwowych. Jeśli chodzi o linię ataku, to wskutek choroby Marcusa Rahsforda, Hansi Flick postawi na tercet: Ferran Torres - Robert Lewandowski, Lamine Yamal. 

Tym samym nasz napastnik będzie miał jeszcze większe szanse na to, by poprawić dorobek bramkowy w lidze. Mało tego, dziennik "Mundo Deportivo" podał, że jest on o "dwanaście bramek" od przejścia do historii katalońskiego klubu. Na ten moment strzelił dla niego 108 goli, a podczas spotkania z Celtą Vigo wyprzedził w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców w historii Neymara. Dziennikarze podkreślają jednak, że to nie koniec.

Lewandowski wyrównał wynik legendarnego Luisa Enrique. Tuż przed nim są za to Estanislao Basorą (110), Christo Stoiczkow (117) i Josep Escola (120), który okupuje 10. miejsce w zestawieniu. Gdyby Polak nie zatrzymał się i kontynuował strzelanie, to może przeskoczyć nawet Carlesa Rexacha i Patricka Kluiverta, którzy mają po 122 bramki.

Przed nimi są Mariano Martín (129), Rivaldo i Samuel Eto'o (obaj po 130). Poza zasięgiem wydaje się za to czwórka: László Kubala (193), Luis Suárez (195), César Rodríguez (226) i Leo Messi (672).

Lewandowski strzela w FC Barcelonie gola co 113 minut. Tylko trzech piłkarzy ma od niego lepszą statystykę: Leo Messi (gol co 95 minut), Mariano Martín (101) i Josep Samitier (108). Gdyby przenieść formę napastnika z Bayernu Monachium, to byłby liderem, gdyż dla niego zdobywał bramki średnio co 92 minuty. 

