Sceny w I lidze! Było 2:1 w meczu na szczycie. Rzut karny w 95. minucie!
Start 17. kolejki Betclic 1. Ligi nie zawiódł, w dwóch meczach padło łącznie osiem goli. W obu spotkaniach sporo działo się szczególnie w końcówkach, były one pełne zwrotów akcji. W pierwszym mieliśmy dwa gole w doliczonym czasie gry. W drugim rzut karny na wagę remisu, czerwoną kartkę i wielką awanturę. Z trzech punktów może cieszyć się Miedź Legnica, a Śląsk Wrocław może mówić o zmarnowanej szansie.
Awantura po meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Śląsk Wrocław
TVP Sport (Screen)

Za nami ostatnia przerwa reprezentacyjna w tym roku, a to oznacza, że wraca klubowa rywalizacja, także w Betclic 1. Lidze. W piątek odbyły się dwa mecze 17. kolejki. Puszcza Niepołomice podejmowała u siebie Miedź Legnica, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki grała w Pruszkowie ze Śląskiem Wrocław.

Dwa gole w doliczonym czasie gry rozstrzygnęły mecz

Mecz spadkowicza z PKO Ekstraklasy z dolnośląskim klubem był zagrożony z powodu obfitych opadów śniegu, które nawiedziły południową Polskę. Na szczęście udało się przygotować boisko w Niepołomicach do gry. Wydawało się, że w tych warunkach lepiej i szybciej odnalazła się Miedź. Szybko wyszła na prowadzenie, bo już w dziewiątej minucie za sprawą trafienia Asiera Cordoby. Goście jednak nie poszli za ciosem, a coraz częściej do głosu dochodziła Puszcza. Gospodarze wyrównali w 67. minucie po golu Jakuba Steca.

Niemalże do końca mieliśmy wyrównane spotkanie. Ale w doliczonym czasie lepsza okazała się Miedź. Najpierw z dubletu mógł cieszyć się Cordoba, który najlepiej zachował się w zamieszaniu po rzucie rożnym. Chwilę później wynik na 3:1 dla legniczan ustalił Marcel Mansfeld. Niemiec dobił bombę z dystansu posłaną przez Chorwata Benedika Miocia.

Sceny w ostatnich minutach hitu 1. Ligi

W wieczornym hicie rozgrywek mieliśmy starcie rewelacyjnego beniaminka z kolejnym ze spadkowiczów. Od początku to było chaotyczne spotkanie, akcje obu zespołów odznaczały się niedokładnością. Ale w kluczowych momentach większą jakość prezentowali gracze Śląska. Michał Rosiak dał prowadzenie gościom już w trzeciej minucie, który wykorzystał błąd w bramce Pawła Kieszka przy dośrodkowaniu. Ale dość szybko zdołał wyrównać Rafał Adamski, bo 12 minut później. Trafił głową z bliskiej odległości. Postawa obrońców Śląska w tej akcji pozostawiała wiele do życzenia.

Śląsk zdołał odzyskać prowadzenie tuż przed końcem pierwszej połowy. Na listę strzelców wpisał się Przemysław Banaszak. Wykorzystał niepewne zachowanie Pawła Kieszka przy strzale Patryka Sokołowskiego i dobił piłkę do siatki.

W drugiej połowie to Śląsk wyrastał na stronę przeważającą i kontrolującą grę. Bardzo aktywny był Antoni Klimek. Jednak piłka nie chciała znaleźć drogi do bramki Pogoni. Gospodarze sporadycznie atakowali, opierali się też na stałych fragmentach gry.

Ale szczęście uśmiechnęło się do nich w piątej minucie doliczonego czasu gry, kiedy wywalczyli rzut karny. Ten zamienił na gola wyrównującego pewnym strzałem po ziemi Damian Jaroń.

Mecz Pogoni ze Śląskiem zakończył się remisem 2:2. Śląsk będzie podchodził do następnego spotkania bez trenera Ante Simundzy, który zobaczył pod koniec czerwoną kartkę. Po końcowym gwizdku była wielka awantura na boisku, ale po kilku minutach udało się uspokoić oba zespoły.

W tabeli wrocławianie wskoczyli na podium Betclic 1. Ligi, ale cały czas tracą do beniaminka trzy punkty. Na prowadzeniu wciąż Wisła Kraków, z bezpieczną przewagą siedmiu punktów. W strefie barażowej są jeszcze Chrobry Głogów, Polonia Bytom i Ruch Chorzów. "Niebiescy" mają tyle samo punktów co siódma Miedź i ósma Stal Rzeszów.

W dole tabeli jest Puszcza Niepołomice, która zajmuje 14. miejsce i ma w miarę bezpieczną przewagę nad Stalą Mielec. W strefie spadkowej obecnie znajdują się GKS Tychy, w którym w weekend zadebiutuje Łukasz Piszczek jako trener, Górnik Łęczna oraz Znicz Pruszków.

Tabela Betclic 1. Ligi po piątkowych meczach:

  1. Wisła Kraków 38 punktów, 44:14 (+30)
  2. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 31 pkt., 36:25 (+11)
  3. Śląsk Wrocław 28 pkt., 30:27 (+3)
  4. Chrobry Głogów 28 pkt., 23:14 (+9)
  5. Polonia Bytom 27 pkt., 25:18 (+7)
  6. Ruch Chorzów 24 pkt., 25:24 (+1)
  7. Miedź Legnica 24 pkt., 27:34 (-7)
  8. Stal Rzeszów 24 pkt., 26:27 (-1)
  9. Wieczysta Kraków 23 pkt., 33:25 (+8)
  10. Polonia Warszawa 23 pkt., 25:26 (-1)
  11. Odra Opole 22 pkt., 18:18 (0)
  12. Pogoń Siedlce 21 pkt., 21:17 (+4)
  13. ŁKS Łódź 21 pkt., 24:26 (-2)
  14. Puszcza Niepołomice 18 pkt., 19:21 (-2)
  15. Stal Mielec 13 pkt., 19:31 (-12)
  16. GKS Tychy 12 pkt., 22:34 (-12)
  17. Górnik Łęczna 10 pkt., 19:33 (-14)
  18. Znicz Pruszków 10 pkt., 16:38 (-22)

