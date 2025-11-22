Powrót na stronę główną
Pierwszy taki stadion na świecie! Tego jeszcze nie było
Stadiony piłkarskie to często imponujące konstrukcje. Kluby i miasta, by zwiększyć zyski, często wykorzystują je w celach innych niż mecze piłkarskie. Tak stało się w przypadku stadionu Borussii Dortmund. Signal Iduna Park, znany też jako Westfalenstadion, stał się właśnie jedną wielką elektrownią. To pierwsze takie rozwiązanie w historii piłki nożnej.
Signal Iduna Park
Stadion Borussii Dortmund jest największym w Niemczech i jednym z największych w Europie pod względem pojemności (81 359 miejsc). Gościł m.in. mecze mundialu 2006 i Euro 2024.

Stadion giganta stał się elektrownią

Signal Iduna Park to teraz nie tylko stadion piłkarski, ale także jedna wielka elektrownia słoneczna. Klub poinformował, że w ramach renowacji obiektu pokrył cały dach panelami fotowoltaicznymi. To pierwszy obiekt sportowy w historii świata, którego dach w całości został farmą energetyczną. Są areny w Europie i na świecie, których dachy częściowo są pokryte fotowoltaiką, ale Borussia poszła o krok dalej.

Klub współpracował przy tym projekcie z niemieckim koncernem energetycznym RWE. Łącznie w dach wkomponowano 11132 moduły, które mogą wygenerować łącznie ponad pięć megawatów energii. Przekonuje się, że to pokryje ok. połowy zapotrzebowania na energię elektryczną. Ale to też ekologiczne rozwiązanie. Szacuje się, że dzięki temu produkcja dwutlenku węgla spadnie o 1700 ton rocznie.

Na początku 2026 r. na stadionie ma pojawić się akumulator do magazynowania energii zbieranej przez panele fotowoltaiczne.

- Jesteśmy dumni, że ustanowiliśmy nowy rekord wspólnie z BVB, jednym z najbardziej znanych niemieckich klubów na świecie. Wspólnie wyposażyliśmy największy stadion w Niemczech w najpotężniejszy na świecie system energii słonecznej na dachu - powiedział prezes RWE, Markus Krebber, cytowany przez "Bilda".

W tabeli Bundesligi Borussia Dortmund zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 21 punktów. Do prowadzącego Bayernu Monachium traci siedem punktów. W sobotę BVB zagra w hicie kolejki z czwartym w tabeli VfB Stuttgart.

