Media: Taką karę otrzymało Maccabi za baner szkalujący Polaków. Skandal

Już ponad trzy miesiące minęły od wyjazdowego meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa (2:0) w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Wtedy kibice izraelskiego klubu wywiesili skandaliczny transparent uderzający w Polaków - "Mordercy od 1939 r.". Cała sytuacja oburzyła ekspertów, kibiców i polityków, którzy niezależnie od poglądów domagali się ukarania Maccabi.

Mijały dni, tygodnie, miesiące, a UEFA poinformowała jedynie o karze dla Rakowa Częstochowa. Za zachowanie swoich kibiców, konkretnie odpalanie środków pirotechnicznych i "głoszenie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego", polski klub musiał zapłacić 40 tys. euro oraz dostał zakaz sprzedaży biletów na następny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na dwa lata.

To ma być kara dla Maccabi Hajfa?

"Słyszę, że Maccabi dostało od UEFA karę za "Mordercy od 1939 roku" w wysokości 30 tys. euro. Raków dostał 40 tys. euro. Śmiać się czy płakać?" - przekazał Michał Białoński z Polsatu Sport. UEFA jeszcze nie wystosowała oficjalnego komunikatu w tej sprawie, ale jeśli się to potwierdzi, to będziemy mieć do czynienia ze skandaliczną decyzją federacji kierowanej przez Aleksandra Ceferina.

"Gdy pytam, słyszę, że sama sprawa nie jest łatwa, bo mecz był na neutralnym terenie i nie wiadomo, czy nie doszło w tym przypadku do jakiejś politycznej prowokacji. Właściciele i prezydent Maccabi absolutnie odżegnują się od transparentu i twierdzą, że ich kibiców na tym meczu nie było, a oni jako klub w ogóle nie sprzedawali biletów na to spotkanie" - tak na początku listopada o całej sprawie wypowiadał się były wiceprezydent UEFA Zbigniew Boniek.

