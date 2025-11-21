Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Wiemy, co z meczami Polaków w barażach. To tam chcą grać Ukraińcy

Kacper Sosnowski
Najpierw Albania potem ewentualnie zwycięzca pary Ukraina - Szwecja. Losowanie baraży MŚ 2026 nie było dla Polski ani szczęśliwe, ani pechowe. Z Albanią zagramy na PGE Narodowym. Faworytem do finału z drugiego zestawienia jest Ukraina. Polska nie będzie gospodarzem tego meczu. Pojawiające się w mediach informacje, że spotkanie mogłoby odbyć się w kraju nad Wisłą, jest mało realne. Zamęt zrobił się też z cenami biletów na kadrę.
Mecz Polska - Ukraina na Stadionie Narodowym
Fot. Bartłomiej Kubiak/Sport.pl

Najpierw 26 marca trzeba uporać się na Stadionie Narodowym z Albanią. Albańczycy to ostatnio coraz mocniejsza drużyna, z którą na zakończenie kwalifikacji mundialu nieco męczyła się nawet Anglia. Niedawne mecze Biało-Czerwonych z rywalem z Bałkanów też były na styku. Ostatni zakończył się naszą porażką. To prognoza problemów. Jeśli Polska wygra w Warszawie z Albanią, na wyjeździe zagra z wygranym pary Ukraina - Szwecja. Tu faworytem są nasi wschodni sąsiedzi. Nadzieje kibiców na ten mecz i to na polskiej ziemi rozbudziły ostatnio media. W programie To jest Sport.pl, przekazujemy w tej sprawie gorsze informacje. 

 

Finał baraży na PGE Narodowym? "Nie było tematu" 

Ukraina w zakończonych właśnie el. MŚ swoje mecze rozgrywała w Polsce. Stadiony ustalała jednak pod klasę rywala. Z Azerbejdżanem zagrała na Cracovii, z Francją na dużo większym stadionie we Wrocławiu. Z Islandią mierzyła się na stadionie Legii. Ukraińcy nie są zatem przywiązani do konkretnego miasta i obiektu. Polska do tej pory pasowała im logistycznie, bo część graczy na zgrupowanie przyjeżdżała autobusem z ogarniętej wojną ojczyzny, często do Rzeszowa. Wcześniej Ukraińcy grali przecież w Niemczech, a nawet w Hiszpanii.  

Mateusz Borek z Kanału Sportowego zasugerował, że łatwiej będzie o porozumienie na linii PZPN - Ukraiński Związek Piłki Nożnej, by ten ewentualny finałowy mecz baraży zorganizować na PGE Narodowym i podzielić się zyskami, np. z lóż biznesowych, przeznaczając też większą część biletów dla kibiców z Polski. Normalnie gościom przysługuje tylko 5 proc. pojemności obiektu.   

Jak jednak usłyszeliśmy z PZPN, po losowaniu polska strona nie słyszała i nie rozmawiała o takim pomyśle z Ukrainą. "Nie było tematu". Dla polskich władz wydaje się on nawet nierealny, bo nikt nie chce ułatwiać rywalowi drogi na mundial, tylko myśli o własnym awansie. To nie tylko prestiż, ale też duże pieniądze. W przeliczeniu na złotówki przeszło 40 mln.  

W dodatku Ukraina będzie grała jako gospodarz pierwszy mecz baraży ze Szwecją. Wypada on w tym samym momencie, co spotkanie Polski z Albanią (na PGE Narodowym). Jasne jest, że ten mecz Ukraińców nie odbędzie się w Warszawie, bo na dwie duże imprezy masowe nie będzie zgody. Ukraińcy zapewne będą chcieli zorganizować zgrupowanie i zagrać dwa spotkania w jednym miejscu. Biorąc pod uwagę, że grają ze Szwecją i Polską, wybiorą inny bliski im kraj i tam będą podejmować rywali. Najprawdopodobniej będą to Czechy albo Słowacja. Decyzja ma zapaść w pierwszym tygodniu grudnia.

Nowy trener Legii wpadnie w pułapkę 

W programie To jest Sport.pl razem z Piotrem Żelaznym i Jakubem Koseckim ocenimy nasze szanse w tych barażach, podyskutujemy czy PZPN strzeli sobie w stopę jeśli podniesie ceny biletów na mecze kadry   i co na ten temat słychać z samego PZPN-u. Będzie też o prawdopodobnym nowym trenerze Legii, który jest tuż na horyzoncie. Do tej pory Marek Papszun przez 8 lat pracował w Rakowie Częstochowa, czy w Warszawie czeka na niego trenerska pułapka?

Kacper Sosnowski

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe