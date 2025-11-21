Wiemy, co z meczami Polaków w barażach. To tam chcą grać Ukraińcy

Najpierw 26 marca trzeba uporać się na Stadionie Narodowym z Albanią. Albańczycy to ostatnio coraz mocniejsza drużyna, z którą na zakończenie kwalifikacji mundialu nieco męczyła się nawet Anglia. Niedawne mecze Biało-Czerwonych z rywalem z Bałkanów też były na styku. Ostatni zakończył się naszą porażką. To prognoza problemów. Jeśli Polska wygra w Warszawie z Albanią, na wyjeździe zagra z wygranym pary Ukraina - Szwecja. Tu faworytem są nasi wschodni sąsiedzi. Nadzieje kibiców na ten mecz i to na polskiej ziemi rozbudziły ostatnio media. W programie To jest Sport.pl, przekazujemy w tej sprawie gorsze informacje.

Finał baraży na PGE Narodowym? "Nie było tematu"

Ukraina w zakończonych właśnie el. MŚ swoje mecze rozgrywała w Polsce. Stadiony ustalała jednak pod klasę rywala. Z Azerbejdżanem zagrała na Cracovii, z Francją na dużo większym stadionie we Wrocławiu. Z Islandią mierzyła się na stadionie Legii. Ukraińcy nie są zatem przywiązani do konkretnego miasta i obiektu. Polska do tej pory pasowała im logistycznie, bo część graczy na zgrupowanie przyjeżdżała autobusem z ogarniętej wojną ojczyzny, często do Rzeszowa. Wcześniej Ukraińcy grali przecież w Niemczech, a nawet w Hiszpanii.

Mateusz Borek z Kanału Sportowego zasugerował, że łatwiej będzie o porozumienie na linii PZPN - Ukraiński Związek Piłki Nożnej, by ten ewentualny finałowy mecz baraży zorganizować na PGE Narodowym i podzielić się zyskami, np. z lóż biznesowych, przeznaczając też większą część biletów dla kibiców z Polski. Normalnie gościom przysługuje tylko 5 proc. pojemności obiektu.

Jak jednak usłyszeliśmy z PZPN, po losowaniu polska strona nie słyszała i nie rozmawiała o takim pomyśle z Ukrainą. "Nie było tematu". Dla polskich władz wydaje się on nawet nierealny, bo nikt nie chce ułatwiać rywalowi drogi na mundial, tylko myśli o własnym awansie. To nie tylko prestiż, ale też duże pieniądze. W przeliczeniu na złotówki przeszło 40 mln.

W dodatku Ukraina będzie grała jako gospodarz pierwszy mecz baraży ze Szwecją. Wypada on w tym samym momencie, co spotkanie Polski z Albanią (na PGE Narodowym). Jasne jest, że ten mecz Ukraińców nie odbędzie się w Warszawie, bo na dwie duże imprezy masowe nie będzie zgody. Ukraińcy zapewne będą chcieli zorganizować zgrupowanie i zagrać dwa spotkania w jednym miejscu. Biorąc pod uwagę, że grają ze Szwecją i Polską, wybiorą inny bliski im kraj i tam będą podejmować rywali. Najprawdopodobniej będą to Czechy albo Słowacja. Decyzja ma zapaść w pierwszym tygodniu grudnia.

Nowy trener Legii wpadnie w pułapkę

W programie To jest Sport.pl razem z Piotrem Żelaznym i Jakubem Koseckim ocenimy nasze szanse w tych barażach, podyskutujemy czy PZPN strzeli sobie w stopę jeśli podniesie ceny biletów na mecze kadry i co na ten temat słychać z samego PZPN-u. Będzie też o prawdopodobnym nowym trenerze Legii, który jest tuż na horyzoncie. Do tej pory Marek Papszun przez 8 lat pracował w Rakowie Częstochowa, czy w Warszawie czeka na niego trenerska pułapka?