Były kadrowicz uderza w Urbana. "Probierzowi za to jaja by urwali"

Powołania Jana Urbana do kadry regularnie wzbudzają kontrowersje. Jeszcze we wrześniu selekcjoner był krytykowany za to, że zrezygnował z Marcina Bułki, kiedy w tym samym momencie postawił na Krzysztofa Piątka, również grającego na Bliskim Wschodzie. Ostatnio natomiast wielu kibiców oraz ekspertów dziwi się, że 63-latek nie stawia na Oskara Pietuszewskiego - uważanego za największy talent młodego pokolenia w polskiej piłce.

Były reprezentant Polski "przejechał się" po Urbanie

Po meczu z Maltą Urban po raz kolejny otrzymał pytanie dotyczące powołań dla młodych zawodników. - To, że ktoś gra dobrze w młodzieżówce nie znaczy, że będzie grał dobrze w dorosłej kadrze. Z młodzieżówki do dorosłej reprezentacji jest bardzo daleka droga - powiedział wtedy.

Te słowa wywołały burzę. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zareagował na nie Radosław Kałużny, 41-krotny reprezentant Polski. - A czym taki Pietuszewski ma jeszcze przekonać selekcjonera? Sporymi momentami gra jak stary wyga. A poza tym nasza reprezentacja nie ma potencjału Hiszpanii, że na każdą pozycję mamy minimum trzech gości. Trener Urban wyraził się tak o naszej kadrze, jakby grali w niej jacyś wirtuozi - stwierdził Kałużny.

- Mnie też zastanawia ta niechęć do młodych - dodał były gracz Wisły Kraków w tym samym wywiadzie. Po czym podkreślił, że nie przekonuje go obecność w składzie pary weteranów.

- Z całym szacunkiem, dajmy już spokój zawodnikom bliskim emerytury. Oglądając spotkanie z Maltą, pomyślałem sobie, że poprzednikowi Jana Urbana, Michałowi Probierzowi, jaja by urwali, gdyby posłał do gry Bartosza Bereszyńskiego czy Kamila Grosickiego. Nie mam nic do tych chłopaków, lecz wolałbym na ich miejscu piłkarzy, na których musimy budować przyszłość, ponieważ i tak mamy wiekową reprezentację - podsumował Kałużny.