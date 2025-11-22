W obecnym tygodniu Cristiano Ronaldo pojawił się w Białym Domu na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. - Mój syn jest wielkim fanem Cristiano Ronaldo - przyznał Trump. - Mamy cię tutaj, więc myślę, że mój syn szanuje swojego ojca trochę bardziej, odkąd cię przedstawiłem. Dziękuję, że tu jesteś, to zaszczyt - dodał. Niedługo potem oznajmił, że Portugalczyk to "najlepszy piłkarz w historii".

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, dlaczego wrócił do reprezentacji Polski

Donald Trump opublikował nagranie AI z Cristiano Ronaldo

Na swoim oficjalnym koncie na platformie Truth Social Donald Trump opublikował 21-sekundowe nagranie z Cristiano Ronaldo, które zostało wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Widać na nim, jak obaj panowie nagle zaczynają żonglować piłką czy wymieniać szybkie podania w Gabinecie Owalnym.

Zobacz też: Boniek mocno reaguje na wieści ws. Papszuna i Legii. "Wielka rysa"

"Ronaldo to ŚWIETNY FACET. Wspaniałe spotkanie w Białym Domu. Naprawdę inteligentny i fajny!!! Prezydent DJT" - napisał Trump, który nie pierwszy raz opublikował nagranie przy użyciu AI. W październiku wrzucił wideo, jak bombarduje protestujących Amerykanów przeciwko jego rządom brązową cieczą.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych wizytę w Białym Domu skomentował także Cristiano Ronaldo. "Dziękuję panie prezydencie za zaproszenie i ciepłe powitanie, jakie pan i pierwsza dama okazaliście mi i Georginie Rodriguez, mojej przyszłej żonie. Każdy z nas ma coś znaczącego do zaoferowania i jestem gotów wykonać swoją część zadania, inspirując nowe pokolenia do budowania przyszłości opartej na odwadze, odpowiedzialności i trwałym pokoju" - napisał Portugalczyk.