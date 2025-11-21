Niemcy w żałobie. Nie żyje piłkarski mistrz świata

Niemieckie media, ale też m.in. Bayer Leverkusen, przekazały w czwartkowy wieczór, że w wieku 79 lat zmarł Dieter Herzog. W trakcie kariery ten były lewoskrzydłowy reprezentował narodowe barwy RFN, a w rozgrywkach klubowych Spfr. Hamborn 07 (1967-1970), Fortuny Dusseldorf (1970-1976) i Bayeru Leverkusen (1976-1983).

Niemcy opłakują śmierć 79-letniego mistrza świata z 1974 roku

"Herzog był członkiem reprezentacji Niemiec, która zdobyła drugi tytuł mistrza świata w historii DFB (Niemieckiego Związku Piłki Nożnej) na mistrzostwach świata w 1974 roku. Podczas turnieju u siebie, zwinny skrzydłowy zagrał w wygranym 2:0 meczu z Jugosławią oraz 4:2 ze Szwecją, notując łącznie pięć występów w reprezentacji (bez strzelenia gola)" - napisał magazyn "Kicker".

To też oznacza, że Dieter Herzog był w kadrze RFN podczas legendarnego "meczu na wodzie" z Polską w półfinale tamtego mundialu. Wynik tamtego spotkania pamiętają niemal wszyscy - porażka Biało-Czerwonych 0:1 po trafieniu Gerda Muellera. Herzog całe to spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych.

"Dieter Herzog i Bayer - ta relacja charakteryzowała się najwyższym wzajemnym szacunkiem. Klub był mu bardzo bliski - a on klubowi, jego pracownikom i kibicom czarno-czerwonych. W Bayerze pozostanie niezapomniany jako zawodnik, kolega i wyjątkowa osoba" - napisali "Aptekarze", żegnając swojego byłego piłkarza. "Dieter Herzog pozostawił trwały ślad w Fortunie Düsseldorf. Jego osiągnięcia sportowe, pokora i oddanie klubowi pozostaną niezapomniane" - napisała z kolei Fortuna.

Herzog rozegrał łącznie 250 meczów w Bundeslidze (46 goli). Zakończył karierę latem 1983 roku w wieku 36 lat i następnie pracował w dziale skautingu Bayeru Leverkusen.