Wylosowali Polskę. Ich reakcja mówi wszystko. "Szczyt karier jest za nimi"

Podczas czwartkowego losowania w Zurychu dowiedzieliśmy się, że reprezentacja Polski zagra w marcu w półfinale baraży z Albanią. Jeśli uda nam się wygrać, to zmierzymy się w finale ze zwycięzcą rywalizacji między Ukrainą a Szwecją. "Mówiąc krótko: jest dobrze. Być może nawet lepiej być nie mogło. (...) Można powiedzieć, że po losowaniu znów jesteśmy zwycięzcami. Ale przed nami najważniejsze: wyjść na boisko, udowodnić swoją jakość i dopomóc szczęściu" - przekazał Konrad Ferszter ze Sport.pl.
Były prezes PZPN Zbigniew Boniek nie krył zadowolenia z losowania. "Mieliśmy dużo szczęścia, losowanie jest dla nas bardzo korzystne. Do pełni szczęścia zabrakło chyba tylko tego, by drugi mecz rozegrać w Polsce. Widząc jednak, kogo mogliśmy trafić z pierwszego koszyka, to Ukraina jest drużyną najłatwiejszą do pokonania. (...) Szwecja jest w głębokim kryzysie. Lepiej nie mogliśmy trafić" - przyznał.
Dziennikarz "Aftonbladet" Michael Wagner wskazał za to największy problem naszego zespołu. - Nie oglądałem meczów Polaków, znam tylko wyniki ich spotkań. Wiem, że przegrali z Finlandią. Nie jest to rezultat, który robi wrażenie. Finlandia jest nie tylko słabsza od Szwecji, ale to najgorsza ze wszystkich skandynawskich i nordyckich drużyn - oznajmił.
- Oczywiście znam Lewandowskiego i Zielińskiego, ale z tego, co się orientuję, część waszych zawodników znajduje się już po trzydziestce i szczyt ich karier jest za nimi. Teraz raczej idą w dół - wyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet". Dziennikarz podkreśla również, że reprezentacja Polski wciąż jest zależna od formy napastnika FC Barcelony.
- To jej atut, ale i problem. Jest piłkarzem klasy światowej, jednym z najlepszych napastników świata, ale gdy leczy kontuzję lub znajduje się w gorszej formie, to reprezentacja Polski jest dużo słabsza - zauważył, choć docenił również naszych defensorów. - Macie dobrą obronę i dwóch - trzech piłkarzy, którzy mogą rozstrzygnąć mecz na wyjeździe, gdy szwedzki zespół będzie atakować. Ale nie jestem zachwycony ostatnimi wynikami - skomentował.
Na koniec stwierdził, że Szwecja musi wykorzystać szansę, którą otrzymała od losu. - To niesamowite szczęście, że dostaliśmy tę drugą szansę. Nasza drużyna ma za sobą najgorsze eliminacje od niepamiętnych czasów. Poniosła dwie porażki ze Szwajcarią i dwa razy przegrała z Kosowem, do tego doszły tylko dwa remisy ze Słowenią. I to z takimi zawodnikami, z Isakiem, Gyokeresem, Elangą. To nieprawdopodobne, że można grać aż tak źle, jak ostatnio - przekazał.
Co było głównym powodem porażek? - Głównym odpowiedzialnym za te wyniki był poprzedni selekcjoner Jon Dahl Tomasson, który próbował grać systemem z ekstremalnie wysokim pressingiem 3-5-2, bardzo trudnym dla Szwedów. To okazało się katastrofą - podsumował. Czego zatem spodziewa się w barażach MŚ? - Bardziej obawiam się drugiego meczu z Polską lub Albanią. W tym spotkaniu presja będzie na naszym zespole, gdyż będzie grał u siebie - zakończył.
