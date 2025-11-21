To się dzieje! Gwiazda może zastąpić Lewandowskiego. "Jego akcje rosną"

Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca. Mimo to udowodnił on, że pozostaje w świetnej formie, gdyż najpierw zanotował hat-tricka w meczu ligowym z Celtą Vigo, a potem strzelił 88. gola w barwach reprezentacji Polski przeciwko Malcie. Nie ma co się zatem dziwić, że coraz więcej klubów monitoruje jego sytuację. Sam nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. - Nie spieszę się, jestem w zgodzie ze sobą, to najważniejsze - przekazał podczas konferencji prasowej.

Hiszpanie są przekonani. To on zastąpi Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Niedawno dziennik "Sport" opublikował przeprowadzoną wśród kibiców ankietę, z której jasno wynika, że fani chcą transferu Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Głosowało na niego aż 57 proc. osób. Drugie miejsce zajął za to napastnik, którego "potencjał w ostatnich tygodniach znacząco rośnie". Chodzi oczywiście o Harry'ego Kane'a, na którego głos oddało 23 proc. ankietowanych.

"Mundo Deportivo" podało, że "imponująca skuteczność" oraz stosunkowo "niska cena" napastnika Bayernu Monachium sprawiają, że jest on "bardzo atrakcyjny" dla FC Barcelony. Dodano, że poszukiwany jest "killer", który będzie następcą Lewandowskiego. Faworytem wciąż jest Alvarez, natomiast jego cena może być "wygórowana". Kontrakt Argentyńczyka wygasa przecież dopiero w 2030 roku. Ponadto Atletico jest niechętne, by go sprzedać.

Dlaczego zatem Kane może być łatwiejszą opcją do zrealizowania? Dziennikarze napisali, że w lecie będzie można wpłacić za niego klauzulę odstępnego, która będzie wynosić 65 mln euro. "To bardzo rozsądna cena, biorąc pod uwagę obecną inflację" - czytamy. Mało tego, uwagę budzi skuteczność Anglika, który w tym sezonie zdobył już 23 bramki w zaledwie 17 meczach.

Jego atutem jest również to, że nie jest wyłącznie "lisem pola karnego". Potrafi grać poza szesnastką, co czyni go "bardzo wartościowym zawodnikiem". Na koniec zauważono, że jest również medialny, gdyż od lat pełni funkcję kapitana reprezentacji Anglii. "Cieszy się nienaganną reputacją profesjonalisty. Jest też ojcem czwórki dzieci z Katie, swoją dziewczyną z czasów liceum" - podsumowano.

FC Barcelona nie podjęła jeszcze żadnych konkretnych decyzji. Dziennikarze zaznaczają, że wszystko będzie zależało od przyszłości Roberta Lewandowskiego. Mimo to twierdzą, że Anglik zapewniłby "natychmiastowe rezultaty". Władze klubu są zauroczone Alvarezem, natomiast nie jest on postrzegany jako "skuteczny strzelec".