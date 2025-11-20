Mistrz świata wraca do gry po 2 latach. Od razu zagra z Polakiem!

W 2022 roku Juventus ogłosił, że Paul Pogba został ponownie zawodnikiem tego klubu. W Turynie występował bowiem już w latach 2012-16. Francuz przez większość pierwszego sezonu był kontuzjowany, rozegrał zaledwie 10 spotkań. Wydawało się, że początek kolejnego będzie lepszy. Pogba dwukrotnie wszedł z ławki w Serie A, ale wtedy gruchnęły niewiarygodne wieści.

We wrześniu w organizmie Pogby wykryto bowiem podwyższony poziom testosteronu. Został tymczasowo zawieszony, a po potwierdzeniu zarzutów - zdyskwalifikowany na cztery lata. Okres banicji został jednak skrócony do 18 miesięcy, co oznaczało, że mógł wrócić do gry już w marcu tego roku.

Problemem było jednak to, że Paul Pogba był już wtedy bez klubu. Działacze Juventusu doszli do wniosku, że z Francuza nic już nie będzie. Kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron rok temu. Na zatrudnienie Pogby w dopiero letnim okienku transferowym pokusiło się AS Monaco. 32-latek podpisał umowę do czerwca 2027 roku.

26 miesięcy i wystarczy. Pogba gotowy do gry

Jak informuje L'Equipe, po długim oczekiwaniu Pogba w końcu znajdzie się w składzie meczowym. Ma zostać powołany na spotkanie ze Stade Rennais, którego piłkarzem jest Przemysław Frankowski. Nie oznacza to rzecz jasna, że Francuz na pewno wyjdzie w pierwszym składzie, czy nawet że pojawi się na boisku z ławki rezerwowych. Jeżeli jednak 32-latek zagra, to będzie jego pierwszy mecz od 811 dni - to przeszło 26 miesięcy! Poprzedni raz zagrał jeszcze w barwach Juventusu. Było to ligowe starcie z Empoli.

U szczytu swojej kariery Paul Pogba był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Z Juventusem zdobył cztery mistrzostwa Włoch, a z Manchesterem United - Ligę Europy. Dziesięć lat temu został wybrany do najlepszej drużyny roku UEFY. W 2016 roku zajął 14. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki. Największym osiągnięciem jest jednak zdobycie z reprezentacją Francji mistrzostwa świata w 2018 roku.

