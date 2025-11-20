Polaków zna doskonale. Teraz ostrzega kadrę Urbana. "Chcemy awansować"

Albania wywalczyła drugie miejsce w bardzo trudnej grupie. Nie było jakichkolwiek szans, by powalczyć o bezpośredni awans - Anglicy przeszli przez eliminacje jak burza, wygrywając wszystkie spotkania bez straty bramki. Kluczowe w kontekście wyłonienia drugiej najlepszej drużyny tej grupy okazały się spotkania Serbów z Albańczykami. W czerwcu w Tiranie padł bezbramkowy remis, zaś miesiąc później Albania wygrała na wyjeździe 1:0 po bramce Manaja.

Nic dziwnego więc, że Albańczycy w bojowych nastrojach szykują się na baraże. Potwierdza to Vullnet Basha. 35-latek od 2017 roku niemal bez przerwy związany jest z Wisłą Kraków. Półtora roku temu odszedł na sportową emeryturę, ale został przy piłce - objął stanowisko dyrektora sportowego tego klubu. W swojej karierze raz wystąpił w reprezentacji - w towarzyskim starciu z Armenią w 2013 roku.

"Każdy mecz jest trudny. Nie patrzę na to w kategoriach, że mogliśmy trafić kogoś lepszego lub może łatwiejszego. Wszyscy w barażach mają jasny cel: awansować na mistrzostwa świata. I nieważne, kto jest przeciwnikiem, po prostu trzeba wygrywać" - stwierdził Basha w rozmowie dla Sportowych Faktów.

Basha o Albanii: "Mamy szansę na mundial"

Dyrektor sportowy Wisły rzecz jasna zdaje sobie sprawę z tego, że jego rodacy będą mieli bardzo trudnego przeciwnika. "Polska ma swoje atuty, tak indywidualnie, jak i drużynowo. Jest naprawdę mocna, ma zawodników, którzy w każdym momencie mogą zrobić różnicę. Wiem, że czeka nas ciężki mecz, ale na tym etapie nie dało się wylosować łatwego" - podkreślił.

Vullnet Basha wierzy jednak w reprezentację dowodzoną przez Sylvinho - niegdyś grającego w Arsenalu czy Barcelonie. "Nie uważam, że nasza reprezentacja jest słabsza niż parę tygodni czy miesięcy temu. To wciąż ta sama drużyna, ten sam trener. To silna reprezentacja i jestem zdania, że ma szansę nie tylko w meczu z Polską, ale też żeby awansować na mundial"

Zdaniem 35-latka, ścieżka zdrowia, którą Albania musiała przejść, by dostać się do baraży, pomoże w przygotowaniu do turnieju barażowego: "Mieliśmy bardzo trudną grupę. Proszę zauważyć, że wygraliśmy w Serbii, co udaje się nielicznym. To pokazuje, że Albania jest w stanie walczyć o awans" - stwierdził. Na koniec dodał, że starcie Polska - Albania powinno być atrakcyjne - "Cieszę się, bo to będzie dobry mecz. Oczywiście jako Albańczyk trzymam kciuki za nasz zespół. Chcemy awansować" - podsumował Basha.

