PZPN słono zapłaci za wybryki kiboli? "Czekają jak na szpilkach"
Reprezentacja Polski poznała swoich najbliższych rywali. W półfinale baraży będzie gospodarzem meczu z Albanią. Ewentualny finał to natomiast mecz wyjazdowy z Ukrainą bądź Szwecją. Wszystko wskazuje na to, że PZPN podwyższy ceny biletów. Wszystko przez rangę spotkania. Pewien wpływ na to może też mieć nieunikniona surowa kara za zachowanie kibiców z Holandią. Może sięgnąć nawet miliona złotych.
Polska - Holandia. Kiedy mniejszość chce podymić, większość na trybunach i piłkarze muszą poczekać
Jan Urban jest zadowolony z losowania baraży do przyszłorocznego mundialu. Jedyną łyżką dziegciu może być jedynie fakt, że ewentualne finałowe spotkanie zostanie rozegrane na wyjeździe. Zdaniem selekcjonera, rozegranie obu meczów u siebie okazałoby się wręcz przesadą. "To byłoby już troszeczkę za dużo szczęścia" - stwierdził.

Ostatecznie jednak Polska rozegra w roli gospodarza tylko spotkanie z Albanią. Mecz ten będzie niezwykle prestiżowy. Przyszłoroczny mundial może być bowiem szóstą wielką imprezą z rzędu z udziałem Biało-Czerwonych. Można spodziewać się więc, że zainteresowanie biletami na to spotkanie będzie wyższe niż zazwyczaj.

A skoro rośnie popyt na bilety, to wzrośnie również i ich cena. Na Kanale Sportowym poinformował o tym Mateusz Borek. - Ma być wprowadzona lekka podwyżka cen biletów na mecze barażowe. Wszystko z racji prestiżu meczu - stwierdził.

PZPN też słono zapłaci

Być może też pewny wpływ na taką decyzję związku ma nieunikniona i prawdopodobnie niezwykle surowa kara. PZPN otrzyma ją za wydarzenia z meczu Polska - Holandia. Kibice rzucili odpalone race na murawę, czym spowodowali wstrzymanie spotkania na kilka minut. - Za mecz z Finlandią dostaliśmy 4500 złotych kary. Za mecz na Litwie 39 tysięcy. W PZPN teraz czekają jak na szpilkach na informację jaka będzie kara za Holandię. Możliwe, że będzie to milion złotych - stwierdził Mateusz Borek. 

Poprzednie grzywny w porównaniu to groszowe sprawy, jednak były one przyznane za znacznie mniej znaczące wykroczenia. "Problemem było naruszenie tego świętego miejsca, strefy piłkarskiej: murawy czy szatni. Race wylądowały na murawie, mecz został przerwany" - tak na ten temat wypowiedział się ekspert ds. bezpieczeństwa gdyńskiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Marcin Samsel.

