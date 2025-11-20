Tak Ukraińcy podsumowali Polaków po losowaniu

Reprezentacja Polski poznała rywali w barażach o Mundial 2026. W półfinale zmierzymy się z Albanią, a jeśli ją pokonamy w finale zagramy ze zwycięzcą starcia Ukraina - Szwecja. Ukraińcy byli losowani z pierwszego koszyka. Zajęli oni drugie miejsce w grupie za Francją, a przed Islandią i Azerbejdżanem. W ukraińskich mediach jest bardzo głośno nt. tych potencjalnych starć m.in. z Polską.

Ukraińskie media wprost o losowaniu: "najtrudniejszy los"

"Rywalem Ukrainy w półfinale play-off będzie Szwecja. Ukraina rozegra mecz półfinałowy 26 marca u siebie. Jeśli Ukraina wygra, zagra ze zwycięzcą meczu Polska-Albania o awans do mistrzostw świata. Ukraina rozegra mecz finałowy 31 marca, również jako gospodarz" - pisze sport.ua.

Z kolei sport24.ua pisze wprost, że reprezentacja trafiła na "najtrudniejszy los"

"W rezultacie ukraińska drużyna znalazła się w ścieżce B, gdzie jej przeciwnikiem w półfinale będzie Szwecja. Jeśli awansuje do finału, „niebiesko-żółta" drużyna zmierzy się ze zwycięzcą meczu Polska-Albania. Jeśli Ukraińcy pokonają Szwedów, finałowy mecz będzie dla naszej reprezentacji nominalnie domowy, podobnie jak mecz półfinałowy." - dodano.

W podobnym tonie wypowiada się serwis rbc.ua podkreśla, że "podopieczni Serhija Rebrowa będą musieli przejść trudną drogę, aby wywalczyć upragniony bilet na MŚ" - czytamy. Ponadto - zdaniem dziennikarzy - pierwszy mecz "nominalnie domowy" ze Szwecją "prawdopodobnie odbędzie się w Polsce" - podkreślono.

Media: Ukraina spotka się ze "starymi znajomymi"

Z kolei serwis trueua.info pisze, że Ukraina spotka się ze "starymi znajomymi", z którymi mierzyli się pięć razy (na Euro 2012 i 2020 oraz trzy razy w meczach towarzyskich). Ukraińcy wygrali trzykrotnie (spotkania na Euro również) i tylko raz remisowali.

Ponadto dziennikarze podkreślają klasę reprezentacji Szwecji, mimo aktualnych problemów. "To jedna z najbardziej znaczących europejskich drużyn, która odniosła największe sukcesy na mistrzostwach świata", takie jak srebrny medal MŚ 1958.

Jeden serwis rozpisał się nt. Polski. Zwrócili uwagę na jedną rzecz

Z kolei champion.com.ua zaznacza, że wszystkie twarze w play-offach "są znajome". "Losowanie eliminacji przyniosło nam zaskakująco bliskich pod względem skojarzeń rywali. Polaków pokonaliśmy za czasów Fomenki, kiedy walczyliśmy o awans do MŚ 2014, Albańczyków – w ostatniej Lidze Narodów, a w przypadku Szwedów każdy sam może wybrać, które z legendarnych zwycięstw jest mu bliższe" - czytamy.

Stricte o Polakach serwis pisze, że jesteśmy w "erze zmian". Dziennikarze opisują sytuację z przylotem Roberta Lewandowskiego na pożegnalny mecz Kamila Grosickiego, późniejszą decyzję Michała Probierza o odebraniu mu opaski, która skutkowała rezygnacją "Lewego" i utraceniem posady przez selekcjonera.

"Reprezentacja Polski przechodzi zmianę pokoleniową: Grosicki był już wspominany, Szczęsny zakończył karierę i wrócił do Barcelony, ale nie do Polski, Błaszczykowski, Glik i Krychowiak pożegnali się z reprezentacją kilka lat temu, a Lewandowski po triumfalnym ostatnim sezonie zaczął grać gorzej" - czytamy.

Mimo to Ukraińcy mają się czego obawiać. "Pomocnicy Zalewski i Kamiński grają odpowiednio w Atalancie i Kolonii, a Kiwior w Porto. Nie wspominając już o tym, że stare gwiazdy też nie są takie stare: Zieliński z Interu to jeden z najlepszych pomocników w całej Serie A, a siła Lewandowskiego jest oczywista dla każdego" - napisano.

Champion.com.ua zwraca również uwagę na sytuacje z polskimi bramkarzami. Wcześniej dostępu strzegli Wojciech Szczęsny czy Łukasz Fabiański. Po zakończeniu ich karier reprezentacyjnych polscy golkiperzy - razem wzięci - "rozegrali tylko 7 meczów dla kadry" - zauważono.

"Stary znajomy Sudakowa, Trubina i spółki - Drągowski, który połowę kariery spędził pod okiem Szczęsnego i Fabiańskiego, niedawno zwiększył liczbę meczów do czterech, inni grali jeszcze mniej" - czytamy.

Ukraińcy zapewne nie wzięli pod uwagę Łukasza Skorupskiego, który opuścił ostatnie zgrupowanie, a ma on na swoim koncie 20 występów w Biało-Czerwonych barwach.

Na koniec Ukraińcy zwracają uwagę na to, że selekcjoner Polski - Jan Urban pracował nie tylko w Polsce, ale i za granicą. "Zaczął bardzo dobrze: dwa remisy z Holandią i wygranie wszystkich pozostałych meczów w grupie" - zakończono.

Kiedy rozegrane zostaną baraże o MŚ 2026?

Półfinałowe mecze barażowe odbędą się 26 marca 2026 roku. Wielki finał, który zadecyduje o awansie na mundial zaplanowano na 31 marca. Tak prezentują się wszystkie ścieżki:

Ścieżka A

Włochy/Irlandia Północna – Walia/Bośnia i Hercegowina

Ścieżka B

Ukraina/Szwecja – Albania/Polska

Ścieżka C

Turcja/Rumunia – Słowacja/Kosowo

Ścieżka D

Dania/Macedonia Północna – Czechy/Irlandia

Mistrzostwa świata 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to pierwszy Puchar Świata, w którym weźmie udział 48 drużyn. Losowanie grup zaplanowano na 5 grudnia 2025 roku.

