Włoski gigant nie odpuszcza ws. Lewandowskiego. Planuje "zamach stanu"

Wielu ekspertów i kibiców zaczęło nieco wątpić w Roberta Lewandowskiego w tym sezonie. A to głównie ze względu na fakt, że dość często trapią go kontuzje. Dodatkowo rzadko pojawia się na murawie od pierwszych minut i nie jest już tak skuteczny, jak w przeszłości. A jednak Polak zamknął ostatnio usta niedowiarkom. Ustrzelił hat-tricka w meczu z Celtą Vigo (4:2) i niewykluczone, że tym występem znów przywrócił się do pierwszego składu. Tylko czy to wystarczy, by pozostać w FC Barcelonie po sezonie? Szanse wydają się niewielkie. Ustawia się po niego kolejka chętnych. Szczególnie jeden klub jest faworytem.

Lewandowski do Milanu? Są nowe wieści w sprawie

Mowa o AC Milanie. Już od kilku tygodni media łączą 37-latka z włoskim zespołem. Pierwotnie twierdzono, że do transferu może dojść już zimą, ale najnowsze doniesienia sugerują, że ewentualna zmiana otoczenia nastąpi latem. Dlaczego wtedy? Bo klub nie zapłaci za niego ani centa. Byłby więc kolejnym zawodnikiem, m.in. po Luce Modriciu, który w dość podeszłym, jak na piłkarza, wieku, zasiliłby szeregi ekipy z Mediolanu. Co więcej, dziennikarze "Tuttosport" ujawnili nowe informacje w sprawie. Zdradzili, jakie rzekomo nastawienie do ewentualnego transferu ma obecnie napastnik. "Lewandowski, zamach stanu w stylu Berlusconiego" - czytamy w tytule, w którym nawiązano do postaci byłego właściciela Milanu Silvo Berlusconiego.

"Tare i Furlani starają się zaplanować prace na lato 2026 roku, kiedy Robert Lewandowski, tuż przed swoimi 38. urodzinami, mógłby opuścić Barcelonę za darmo. Oczywiście, Polak nie występuje w Realu i w przeciwieństwie do Modricia czy Mbappe nie kibicował AC Milan jako dziecko - albo przynajmniej nic o tym nie wiemy - ale już doszło do pewnych kontaktów, a Polak nie zamknął drzwi" - czytamy.

Lewandowski stanie na drodze Viniciusa Juniora?

Co więcej, do transferu do AC Milanu przymierzany jest również... Vinicius Junior. Tak twierdzi redakcja. Ba, włoska ekipa ma być jego marzeniem, co sam zainteresowany miał zasugerować po spotkaniu Brazylii z Tunezją (1:1). - Czy AC Milan mi się podoba? Tak, AC Milan jest najlepszy - miał powiedzieć gwiazdor Realu. Oczywiście po Brazylijczyka z pewnością ustawi się kolejka chętnych, ale jego ewentualny transfer do AC Milanu może być też zależny od Lewandowskiego. Jeśli Polak zdecyduje się zasilić szeregi włoskiej ekipy, to latem dla Viniciusa może już zabraknąć miejsca.

Obecnie Lewandowski skupia się na grze w Barcelonie. Istnieje duża szansa, że już w sobotę ponownie pojawi się na murawie. O godzinie 16:15 po ponad dwóch latach przerwy Katalończycy rozegrają mecz na Spotify Camp Nou, a ich rywalem będzie Athletic Bilbao. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.