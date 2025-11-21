Putin nagle zabrał głos w kontrowersyjnym temacie. "Pojawiają się pytania"

Prezydent Rosji dość regularnie wypowiada się na temat sportu, bo wie, jak wykorzystywać go w celach propagandowych oraz pijarowych. Poprzez pokazywanie siebie jako osoby aktywnej fizycznej starał się już lata temu zbudować wizerunek silnego oraz sprawnego przywódcy. Nieprzypadkowo dołożył też starań, żeby sprowadzić do Rosji mistrzostw świata oraz zimowe igrzyska olimpijskie. W trakcie tych imprez spotykał się ze znanymi osobami ze świata sportu i błyszczał przed kamerami.

Putin wypowiedział się o futbolu. To mu się nie podoba

To żadna tajemnica, że największą miłością Putina jest hokej. Przez lata brał udział w pokazowych meczach w ramach Night Hockey League - czyli rosyjskiej ligi "oldboyów". Zdarzało mu się pokazywać na lodzie obok byłych sportowców (na przykład Pawieła Bure'a czy Ilji Kowalczuka), a nawet znajomego dyktatora, czyli Alaksandra Łukaszenki. Oczywiście prezydent Rosji nie brał udziału w żadnej poważnej rywalizacji - inni zawodnicy albo podawali mu piłkę, albo nie utrudniali zadania w defensywie. W ten sposób Putin kończył spotkania z kilkoma bramkami na koncie.

Według mediów, piłka nożna nie należy do ulubionych rozrywek Putina, ale docenia jej wpływ na światowe oraz rosyjskie społeczeństwo. A jak podaje "sports.ru": prezydent Rosji był obecny na niedawnej wystawie w Moskwie dotyczącej sztucznej inteligencji (AI Journey 2025). Tam zaprezentowano mu platformę AI 4 Sport, która ma pomóc w poprawie sędziowania właśnie w meczach futbolu. - Pojawiają się pytania. Kibice ciągle zwracają uwagę na jakość sędziowania - miał wówczas powiedzieć Putin.

Rosyjscy piłkarze, od czasu inwazji ich kraju na Ukrainę, nie są dopuszczani do gry w międzynarodowych meczach o stawkę. W listopadzie wzięli za to udział w dwóch meczach towarzyskich. Przegrali 0:2 z Chile i zremisowali 1:1 z Peru.