Jest światową gwiazdą. Tak powiedział o Szczęsnym

Wojciech Szczęsny dość łatwo wkomponował się w szatnię FC Barcelony, zdobył autorytet i pozytywnie wpłynął na atmosferę w szatni. Dziś nie ma problemu z akceptacją roli doświadczonego rezerwowego, który ma pomóc w rozwoju Joana Garcii i ratować zespół przy absencji Hiszpana.

Znany artysta jest wdzięczny Szczęsnemu. "Odegrał dużą rolę"

Fakt, że Szczęsny ponad rok temu przerwał krótką sportową emeryturę, by dołączyć do Barcelony, wciąż porusza środowisko piłkarskie i kibiców "Blaugrany". Miał swój wkład w wywalczenie przez giganta pierwszej w historii krajowej potrójnej korony.

Są kibice i gwiazdy, którzy są dozgonnie wdzięczni Szczęsnemu za przyjęcie propozycji Barcelony. Wśród nich jest José Gómez Romero, wokalista występujący pod aliasem Dyango, który jest wielkim sympatykiem "Blaugrany". Dyango to bardzo dobrze znany w swojej ojczyźnie pieśniach romantyczny. W swojej karierze muzycznej sprzedał ponad 20 milionów płyt. Hiszpan ostatnio udzielił wywiadu chilijskiemu dziennikowi "La Tercera". Padły w nim pytania dotyczące Barcelony. Tak odniósł się do kwestii bramkarzy w klubie w ostatnich latach. Chwalił Szczęsnego za powrót i dokonania w ciągu ostatniego roku.

- Kilku Chilijczyków grało w ostatnich latach. Alexis Sanchez, Claudio Bravo. Bravo był świetnym bramkarzem, który miał pecha, bo pojawił się ter Stegen, kolejny dobry bramkarz. Teraz ter Stegen jest kontuzjowany i pojawił się kolejny bardzo dobry zawodnik. Jak on się nazywa...? - analizował, aż zapomniał nazwiska Szczęsnego.

Dyango dostał podpowiedź od dziennikarza i kontynuował swój wywód. - Tak! Polak, który zakończył karierę piłkarską. Mieszkał w Maladze (w rzeczywistości w Marbelli, niecałe 60 km od Malagi - red.) i mógł palić papierosy cały czas, a gdy Barcelona naprawdę straciła bramkarza, zaczęli go szukać. Szczęsny odegrał dużą rolę. Jest świetnym bramkarzem - stwierdził artysta.

Wojciech Szczęsny ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca przyszłego sezonu.

W sobotę FC Barcelona zagra z Athletikiem Bilbao w hicie La Ligi. Wtedy do bramki powinien wrócić Joan Garcia.

