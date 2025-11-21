Jest światową gwiazdą. Tak powiedział o Szczęsnym

Wojciech Szczęsny dość łatwo wkomponował się w szatnię FC Barcelony, zdobył autorytet i pozytywnie wpłynął na atmosferę w szatni. Dziś nie ma problemu z akceptacją roli doświadczonego rezerwowego, który ma pomóc w rozwoju Joana Garcii i ratować zespół przy absencji Hiszpana.
Fakt, że Szczęsny ponad rok temu przerwał krótką sportową emeryturę, by dołączyć do Barcelony, wciąż porusza środowisko piłkarskie i kibiców "Blaugrany". Miał swój wkład w wywalczenie przez giganta pierwszej w historii krajowej potrójnej korony.
Są kibice i gwiazdy, którzy są dozgonnie wdzięczni Szczęsnemu za przyjęcie propozycji Barcelony. Wśród nich jest José Gómez Romero, wokalista występujący pod aliasem Dyango, który jest wielkim sympatykiem "Blaugrany". Dyango to bardzo dobrze znany w swojej ojczyźnie pieśniach romantyczny. W swojej karierze muzycznej sprzedał ponad 20 milionów płyt. Hiszpan ostatnio udzielił wywiadu chilijskiemu dziennikowi "La Tercera". Padły w nim pytania dotyczące Barcelony. Tak odniósł się do kwestii bramkarzy w klubie w ostatnich latach. Chwalił Szczęsnego za powrót i dokonania w ciągu ostatniego roku.
- Kilku Chilijczyków grało w ostatnich latach. Alexis Sanchez, Claudio Bravo. Bravo był świetnym bramkarzem, który miał pecha, bo pojawił się ter Stegen, kolejny dobry bramkarz. Teraz ter Stegen jest kontuzjowany i pojawił się kolejny bardzo dobry zawodnik. Jak on się nazywa...? - analizował, aż zapomniał nazwiska Szczęsnego.
Dyango dostał podpowiedź od dziennikarza i kontynuował swój wywód. - Tak! Polak, który zakończył karierę piłkarską. Mieszkał w Maladze (w rzeczywistości w Marbelli, niecałe 60 km od Malagi - red.) i mógł palić papierosy cały czas, a gdy Barcelona naprawdę straciła bramkarza, zaczęli go szukać. Szczęsny odegrał dużą rolę. Jest świetnym bramkarzem - stwierdził artysta.
Wojciech Szczęsny ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca przyszłego sezonu.
W sobotę FC Barcelona zagra z Athletikiem Bilbao w hicie La Ligi. Wtedy do bramki powinien wrócić Joan Garcia.
