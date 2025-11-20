Nawrocki świętował, gdy Lewandowski nie strzelił gola. "Cieszyłem się"

W ostatnich dniach sporo szumu w mediach robi premiera książki pt. "Lewandowski. Prawdziwy", napisanej przez Sebastiana Staszewskiego. W trakcie listopadowego zgrupowania reprezentacji dziennikarze konfrontowali Roberta Lewandowskiego z niektórymi fragmentami tej publikacji. Choćby Jakub Kamiński narzekał na to, że Lewandowski często macha rękami i w ten sposób demotywuje kolegów. - Bardzo szanuję Kubę za tę wypowiedź. Za to, że powiedział to pod swoim nazwiskiem. To dużo o nim mówi i pokazuje, że ma klasę. A machanie rękami? Bywały takie momenty - tłumaczył Lewandowski.
Prezydent Karol Nawrocki miał okazję oglądać Lewandowskiego, gdy ten był jeszcze zawodnikiem Znicza Pruszków. Nawrocki oglądał z trybun mecz między Lechią Gdańsk a Zniczem Pruszków z 18 maja 2008 r. w 32. kolejce I ligi. Wtedy Lechia wygrała 1:0 po golu Macieja Rogalskiego. Jak Nawrocki wspomina Lewandowskiego w książce pt. "Lewandowski. Prawdziwy" od Sebastiana Staszewskiego?
- Dla nas to był jeden z najważniejszych meczów w historii, bo dzięki wygranej ze Zniczem wróciliśmy do Ekstraklasy. Mówię "my", bo byłem i jestem wiernym kibicem Lechii. Dlatego cieszyłem się wtedy, że Robert nie strzelił żadnego gola. Ale już wówczas wyróżniał się na boisku, w końcu nosił tytuł najlepszego strzelca ligi - przekazał prezydent Nawrocki (cytat za: sport.fakt.pl).
W tamtym sezonie Lechia zdobyła 69 punktów, zajęła pierwsze miejsce w I lidze i awansowała do Ekstraklasy. Znicz Pruszków zakończył sezon na piątym miejscu z 62 punktami. Wtedy Lewandowski został królem strzelców I ligi, strzelając 21 goli.
Lewandowski dał się też zapamiętać kibicom Arki Gdynia w trakcie meczu w Trójmieście, w sezonie 07/08. Wtedy spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a Lewandowski strzelił gola.
"Na początku żartowano, że klub z Pruszkowa to taki Zniczyk, jawnie go lekceważono. Ale gdy stał się realnym zagrożeniem, nastawienie uległo zmianie. W wydającej na piłkę miliony Gdyni też się z nimi nie patyczkowano. 'K***y j****e, p****y, śmiecie!' - słyszeli piłkarze. Gdy niemiłosiernie obrażany Lewandowski w końcu trafił do siatki - już w doliczonym czasie gry, zapewniając Zniczowi remis 2:2 - ruszył w stronę wypełnionego karkami sektora i przyłożył palec do ust" - czytamy.
Lewandowski grał w barwach Znicza Pruszków w latach 2006-2008, a latem 2008 r. przeniósł się do Lecha Poznań za blisko 400 tys. euro.
