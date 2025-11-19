Artur Boruc to z pewnością jeden z najlepszych i najbardziej szalonych polskich bramkarzy w historii. Wychowanek Pogoni Siedlce grał w takich klubach jak: Legia Warszawa, Celtic, Fiorentina, Southampton i Bournemouth. Zdecydowanie najlepiej szło mu w stolicy i w Glasgow, gdzie był uwielbiany przez kibiców. W reprezentacji Polski Boruc wystąpił 65 razy - m.in. na mistrzostwach świata 2006 oraz mistrzostwach Europy 2008 i 2016.

Oto, czym teraz zajmuje się Artur Boruc

Artur Boruc piłkarską karierę zakończył w lipcu 2022 roku. Nie zajął się od razu karierą trenerską. Teraz Boruc w mediach społecznościowych pochwalił się, co będzie robił.

- Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy właśnie w Rzeszowie. Przyjechaliśmy oglądać obiekt, który już niedługo, w lutym stanie się naszym domem - powiedział Boruc z uśmiechem w relacji na Instagramie.

Boruc będzie przedstawicielem nowego projektu: GoalKeepers Federation. Oprócz niego będą w nim dwaj byli reprezentanci Polski: Wojciech Kowalewski oraz Łukasz Fabiański. Całą trójkę oprócz występów w kadrze łączy też fakt, że wszyscy grali w Legii Warszawa.

"To pierwsza w Europie profesjonalna federacja bramkarska, która łączy świat sportu, mediów i innowacji, tworząc federację z misją kształtowania nowego pokolenia bramkarzy. Naszym celem jest rozwój zawodników: - od najmłodszych adeptów po profesjonalistów poprzez nowoczesne programy treningowe, autorskie formaty sportowo-rozrywkowe i projekty edukacyjne - czytamy na "GoalKeepers Federation" na Instagramie.

W ramach projektu organizowane będą obozy treningowe właśnie z udziałem Boruca, Kowalewskiego i Fabiańskiego. Będą one skierowane dla zawodników w wieku 12-17 lat w lutym przyszłego roku w WR Sport Rzeszów.

"Artur Boruc to nie tylko nazwisko - to era polskiego bramkarstwa. Charakter, spektakularne parady, energia, która zmieniała losy meczów. Od Legii Warszawa przez Celtic (3x Mistrz Szkocji) po Premier League - Artur bronił na największych stadionach Europy. 65 meczów w reprezentacji Polski, 500+ meczów w karierze, niezliczone spektakularne parady. Wyróżnia go: charakter, energia i zaangażowanie, odwaga w decyzjach, spektakularny refleks, mentalność wojownika" - czytamy w relacji GoalKeepers Federation.

Trzymamy kciuki za udany projekt polskich bramkarzy.