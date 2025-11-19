Tylko spójrz, z kim grała reprezentacja Rosji. Zdobyli puchar

Odkąd zimą 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie, dla Rosji nie ma miejsca w międzynarodowym futbolu. W FIFA nie brakuje co prawda takich, którzy wręcz przebierają nogami, by ów kraj przywrócić do światowej rywalizacji, jednak taka decyzja wciąż nie zapadła. Reprezentacja kraju Władimira Putina wciąż może grać zatem tylko mecze nieoficjalne z rywalami, którym rozlew krwi na Ukrainie najwyraźniej nie przeszkadza.

Rosjanie znajdują chętnych do wspólnej gry

Takich krajów nie brakuje, tylko w listopadzie Rosjanie grali mecze towarzyskie przeciwko Peru (1:1) i Chile (0:2), a wcześniej mierzyli się m.in. z Iranem, Serbią czy Nigerią. Teraz z kolei wykazać mogła się ich młodzieżówka. Rosyjski zespół do lat 21 został zaproszony przez Kirgistan na turniej towarzyski. Poza "Sborną" i gospodarzami udział wzięły także Iran oraz Bahrajn. Dla Kirgizów miała to być forma przygotowań do Pucharu Azji do lat 23 (tylko Rosjanie posłali tam zespół U21, reszta U23).

Turniej z udziałem Rosji. Wygrali go bez kłopotu

Różnica wieku nie przeszkodziła im w wygraniu całych zawodów w cuglach. Turniej rozegrany został w dniach 12-18 listopada. Rosjanie ograli zarówno Bahrajn, jak i Iran po 2:0. Tych pierwszych w dość dramatycznych okolicznościach, bo oba gole padły w doliczonym czasie gry. Ostatni mecz rozegrali przeciwko Kirgizom i tutaj już łomot był okrutny.

Młodzi Rosjanie rozbili swoich o dwa lata przeciwników aż 8:0, pięć goli strzelając do przerwy. Tym samym z kompletem zwycięstw i bilansem bramkowym 12:0 zwyciężyli cały turniej, a w nagrodę zgarnęli do podziału 50 000 dolarów. Gospodarze finiszowali na drugim miejscu (dwie wygrane i porażka), Iran na trzecim (dwie porażki i wygrana), a tabelę zamknął Bahrajn (bez zwycięstwa).