Sneijder zachwycał się Polakiem. A teraz takie słowa. "Lepszy od Messiego"

Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku nie było na świecie wielu lepszych pomocników niż Wesley Sneijder. Wychowanek Ajaxu był kluczową postacią Interu, który w 2010 roku sięgnął po Ligę Mistrzów, a także reprezentacji Holandii, z którą grał w finale mundialu. W trakcie kariery reprezentował też barwy takich zespołów jak Real Madryt czy Galatasaray, a na emeryturę przeszedł w 2019 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

Sneijder znowu zaskoczył. Wskazał na następcę Messiego

Holenderski piłkarz nie został trenerem ani działaczem i na obecny świat futbolu patrzy wyłącznie z perspektywy eksperta-kibica. Jako postać związana z Ajaxem Amsterdam, doskonale kojarzy jednak Jana Faberskiego, który w 2022 roku trafił do rezerw wielokrotnego triumfatora Ligi Mistrzów (obecnie jest na wypożyczeniu w PEC Zwolle). W rozmowie z "Foot Truck" mówił o Polaku tak:

- Świetny potencjał, znakomity potencjał, świetny skrzydłowy, taki w nowoczesnym stylu. [...] Można go porównać do Yamala. W pewnych aspektach są bardzo podobni. W zeszłym poniedziałek zagrał świetny mecz w drużynie Jong Ajax przeciwko Jong PSV. Wszyscy w akademii są z niego bardzo zadowoleni - podsumował Sneijder. Niedawno dodawał, że widziałby go w Realu Madryt.

ZOBACZ TEŻ: Sensacja! Selekcjoner rezygnuje z reprezentacji tuż przed barażami

Teraz natomiast Holender wypowiedział się na temat samego Lamine'a Yamala. W rozmowie z portalem "Adventure Gamers" podkreślił, że młoda gwiazda FC Barcelony może przerosnąć jedną z najwybitniejszych postaci w historii piłki nożnej.

- Możliwe, że Lamine osiągnie poziom Messiego lub nawet pójdzie dalej, by stać się lepszym zawodnikiem. Zawodnicy robią postępy z roku na rok, a on już jest na bardzo wysokim poziomie - powiedział Sneijder, a przy okazji dodał, że nie wyobraża sobie, aby 18-latek miał w najbliższym czasie odejść z Barcelony.