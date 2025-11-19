Lewandowski przyłapany. Oto gdzie poleciał po zgrupowaniu

Robert Lewandowski ma za sobą ciężkie dni. Nie dość, że rozegrał pełne 180 minut w spotkaniach kadry, to jeszcze wiele godzin spędził w samolocie. Nie chodzi tu o lot z Hiszpanii do Polski, czy z Polski na Maltę, ale z Hiszpanii do... Nowego Jorku. Tam pełnił zaszczytną rolę - oświetlił Empire Stade Building w biało-czerwonych barwach, by uczcić kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyjazd do USA wywołał mieszane uczucia - jedni skrytykowali kapitana kadry, twierdząc, że nie powinien lecieć do Stanów Zjednoczonych, bo zaczęło się już zgrupowanie, inni mówili, że taka okazja mogła już się nie powtórzyć. Ale to wcale nie koniec podróży 37-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski aż złapał się za głowę! Ból był niemiłosierny

Niespodziewany wyjazd Roberta Lewandowskiego. Na ceremonii same gwiazdy

Wydawało się, że po zgrupowaniu Lewandowski uda się bezpośrednio do Barcelony. A jednak! Polak zaskoczył wszystkim. Został bowiem w ojczyźnie, ale zmienił lokalizację. We wtorek przyłapano go na lotnisku w... Łodzi. Po co akurat tam poleciał? Tę kwestię wyjaśnił Mateusz Ligęza z Radia Zet. "Lewandowski ma rozmach ostatnio. I zdrowie. Barcelona-Nowy Jork-Warszawa-Valletta-Łódź. Dziś szybka wizyta na 35-leciu firmy BIO-GEN, której jest udziałowcem" - informował dziennikarz na X.

I faktycznie, w sieci już pojawiły się zdjęcia z uroczystości, na której pojawił się Lewandowski. Opublikował je sam BIO-GEN. Polski piłkarz był jednym z honorowych gości. Ba, wyszedł nawet na scenę i przemówił do publiczności. Ale nie był jedyną znaną postacią na tym evencie. Na scenie pojawili się też działacz charytatywny i społeczny Jurek Owsiak czy aktor Michał Żebrowski. Ten ostatni wymienił nawet kilka zdań z Lewandowskim, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. "Miło było... wielkie dzięki.. za small talk" - pisał na InstaStory.

Robert Lewandowski Screen z https://x.com/LigezaMateusz/status/1990884095706935434

Robert Lewandowski, Michał Żebrowski Screen z https://www.instagram.com/stories/zebrowski.michal/?hl=pl

Zobacz też: Pokazali kulisy. Oto co stało się w szatni Polaków po meczu z Maltą.

Lewandowski liczy na łut szczęścia

Teraz przed Lewandowskim powrót do klubu. Już w sobotę Barcelona zagra z Athletic Bilbao w La Liga. Możliwe, że napastnik otrzyma szansę gry od pierwszych minut. W końcu przed przerwą na zgrupowanie ustrzelił hat-tricka - w starciu z Celtą Vigo (4:2).

Jednak już w czwartek jego oczy z pewnością będą skierowane na event w Zurychu. Tam odbędzie się losowanie grup baraży o MŚ 2026. Polska będzie losowania z drugiego koszyka. - Punkty zrobione, mam nadzieję, że przy losowaniu szczęście się do nas uśmiechnie i dwa mecze zagramy u siebie - mówił Lewandowski tuż po spotkaniu z Maltą (3:2) na zakończenie eliminacji, w których Biało-Czerwoni zajęli 2. miejsce.