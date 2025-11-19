19-letni Polak marzy o Złotej Piłce i ogłasza. "Czuję, że mogę namieszać"

Karierę zaczynał w Jaguarze Gdańsk, ale już w wieku 17 lat postanowił (drogą na przykład Piotra Zielińskiego) rozwijać karierę we Włoszech. Został wtedy zawodnikiem słynnej Parmy. Od tamtego czasu zdążył zostać wypożyczony do Zagłębia Lubin, ale od niedawna ponownie zdobywa bramki na Półwyspie Apenińskim. Jest liderem strzelców Primavery, czyli młodzieżowych rozgrywek Serie A.

Daniel Mikołajewski mówi wprost. To jego marzenie

Zawodnik występujący na pozycji napastnika reprezentował też biało-czerwone barwy, w różnych kategoriach wiekowych. Dla kadry U-18 strzelił aż 11 goli w 9 meczach. Ostatnio miał natomiast okazję grać w drużynie U-20, prowadzonej przez Miłosza Stępińskiego. Jak podkreślił w rozmowie z "Kanałem Sportowym" - jego obecnym celem jest zbudowanie masy mięśniowej, która pozwoli mu być gotowym na rywalizację w seniorskiej piłce.

W pewnym momencie wywiadu Mikołajewski wypowiedział też bardzo odważne słowa. - Moje największe marzenie? Grać z reprezentacją Polski na wielkim turnieju, ale najpierw muszę zadebiutować w Serie A. Marzę też o Złotej Piłce - stwierdził 19-latek.

Po chwili zawodnik Parmy rozwinął swoją myśl. - Nie wiem, czy się uda, ale mocno w to wierzę. Naprawdę czuję, że mogę namieszać w poważnej piłce. Najpierw jednak chciałbym zadebiutować w Serie A – mam nadzieję, że do końca roku to się uda, a niedługo potem moje akcje mocno pójdą w górę. Wierzę, że Parma to tylko przystanek w mojej karierze - podsumował Daniel Mikołajewski.