Nie minęło pół roku, już mają dość. Polak na wylocie z klubu

Radosław Majecki zagrał w tym sezonie w dziesięciu meczach Ligue 1 w barwach Brestu, wpuścił w nich 15 goli, z czego przy pięciu wina leży po stronie Polaka. Jest oceniany jako jeden z najsłabszych obecnie bramkarzy w lidze francuskiej ze skutecznością interwencji poniżej 66 procent.

Polski bramkarz na wylocie z klubu

Majecki nie daje pewności w defensywie Brestu. Dlatego ma dojść do zmian w bramce już w najbliższym spotkaniu z Metz. Po serii wewnętrznych rozmów w klubie trener Eric Roy zdecydował, że miejsce Polaka w podstawowym składzie Gregorie Coudert.

Francuz zagrał już w trzech meczach, kiedy Majecki pauzował za czerwoną kartkę. Wpuścił łącznie sześć goli. On też nie daje oczekiwanego spokoju w obronie, ale w klubie mają uważać, że w tym momencie jest lepszą opcją od krytykowanego z każdej strony Majeckiego.

Sytuację Majeckiego pogarsza fakt, że we wtorek nie pojawił się na treningu. Miał nie zgłaszać żadnej kontuzji ani nagłej potrzeby wzięcia dnia wolnego.

"Wydawało się oczywiste, że Coudert zajmie miejsce w składzie przeciwko Metz po długiej wewnętrznej dyskusji w zeszłym tygodniu, ale jego nieobecność budzi pewne pytania" - czytamy na twitterowym koncie Maree Rouge, na którym pojawiają się informacje związane z klubem.

Majecki jest na wypożyczeniu w Stade Brestois 29, ale wydaje się, że nie ma on przyszłości w północno-zachodniej Francji. Francuskie media donoszą w ostatnim czasie, że Brest rozważa znalezienie nowego bramkarza zimą. W związku z tym skróciłoby wypożyczenie Majeckiego, Polak wróciłby wtedy do AS Monaco.

W tabeli Ligue 1 Brest zajmuje 15. miejsce z dorobkiem dziesięciu punktów. Tyle samo mają będące na miejscu barażowym Nantes i znajdujące się w strefie spadkowej Lorient, ale mają gorszy bilans bramkowy.

Transfermarkt wycenia 26-letniego Radosława Majeckiego na kwotę pięciu milionów euro.