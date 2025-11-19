Totalne kuriozum w el. do MŚ. Nie wygrali ani razu, zagrają w barażach

Reprezentacja Polski czeka na czwartek i losowanie baraży do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni znaleźli się w drugim koszyku wraz z Walią, Czechami i Słowacją. Co ciekawe szansę na awans na turniej wciąż ma reprezentacja, która w eliminacjach nie wygrała... ani jednego meczu. Mowa o Szwecji.

Zawalili eliminacje, a mogą pojechać na mundial. Absurd w Europie

Szwedzi mają za sobą katastrofalne eliminacje. Dwa remisy i cztery porażki to dorobek, który przede wszystkim obciąża Jona Dahla Tomassona - słynnego przed laty duńskiego napastnika, a przez lwią część eliminacji selekcjonera Szwedów. Tomasson nie wytrzymał do końca cyklu i został zwolniony. Jego miejsce zajął dobrze znany w Anglii i Szwecji - a tam zwłaszcza ceniony - Graham Potter. We wtorek na zakończenie eliminacji zremisował u siebie ze Słowenią (1:1).

Szwecja zajęła ostatnie miejsce w grupie B. Z dorobkiem zaledwie dwóch zdobytych punktów i zaledwie czterech strzelonych goli - i to mimo tego, że latem szwedzcy napastnicy kosztowali łącznie ponad 200 milionów euro. Mowa o transferach Viktora Gyokeresa do Arsenalu i Alexandra Isaka do Liverpoolu.

Ze "szwedzkiej" grupy największym przegranym jest jednak nie reprezentacja "Trzech Koron", a Słowenia, która zajęła trzecie miejsce. Jako jedyna nie ma szans na awans na MŚ. Zwycięzcy grupy Szwajcarzy są pewni awansu, drugie Kosowo zagra w barażach (jest potencjalnym rywalem Polaków w półfinale), zaś Szwecja - choć nie wygrała ani jednego meczu - także się w tych barażach znalazła.

Wszystko z powodu klucza Ligi Narodów. Szwedzi wygrali ostatnią dywizję C i dzięki temu wciąż mają szansę na udział w mistrzostwach świata. Będą losowani z czwartego koszyka.

Szwecja to zasłużona piłkarska nacja, która w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku zdobyła dwa medale - brązowy w 1950 roku i srebrny w 1954 roku, a w 1994 roku dołożyli trzeci krążek - znów brązowy. W XXI wieku na turniejach rangi MŚ Szwedzi radzili sobie w kratkę. W 2002 i 2006 roku docierali do 1/8 finału, a w 2018 roku zagrali w ćwierćfinale z Anglią. W 2010, 2014 i 2022 roku nie wystąpili na najważniejszym turnieju czterolecia.

Przypomnijmy, że Szwedom drzwi do ostatniego mundialu zamknęli Polacy. W finale baraży w 2022 roku Biało-Czerwoni wygrali 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego i awansowali na turniej w Katarze, gdzie dotarli do 1/8 finału.

Mimo kompromitacji w fazie grupowej, reprezentacja Szwecji dalej ma szansę wyjazdu na mundial. Skandynawowie znaleźli się w barażach za sprawą udanego występu w ostatniej edycji Ligi Narodów (wygrana w dywizji C).