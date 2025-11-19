W Rosji zrobiło się głośno o tym szalonym pomyśle. Jest reakcja państwowej agencji

Rosja kilka dni temu zakończyła swoją "rewelacyjną" serię 22 spotkań bez porażki. Ciężko się zachwycać takim osiągnięciem, skoro najmocniejszą reprezentacją pokonaną przez Sborną była Serbia, passa została przerwana przez pogrążoną w kryzysie kadrę Chile, a i technicznie rzecz ujmując - seria jest znacznie krótsza, gdyż przytrafiła się też porażka z egipską drużyną do lat 23.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, dlaczego wrócił do reprezentacji Polski

Fakt, że reprezentacje Peru i Chile wybrały się na rozegranie towarzyskich meczów z Rosją w Soczi najwidoczniej mocno podziałało na wyobraźnię. Według informacji podanych w mediach społecznościowych portalu 365scores.com, rosyjska federacja piłkarska (RFS) chętnie zorganizuje turniej dla drużyn, które nie zakwalifikują się na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Rozgrywki między drużynami za słabymi na amerykański mundial miałby odbyć się równolegle z realnym turniejem. W założeniu ma to wywrzeć presję na FIFA i UEFA, by przywrócić Rosjan do rywalizacji międzynarodowej.

Organizacja zastępczych zawodów sportowych nie jest w Moskwie pierwszyzną. Po zbojkotowaniu letnich igrzysk w 1984 roku w krajach demokracji ludowej odbyły się zmagania o nazwie Przyjaźń-84. Z kolei w odpowiedzi na wykluczenie tamtejszych niepełnosprawnych sportowców ze zmagań w zimowej paralimpiadzie w 2022 roku, Rosja zorganizowała w Chanty-Mansyjsku cykl zawodów o nazwie "Jesteśmy razem. Sport", w których wzięli udział jeszcze reprezentanci Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Tadżykistanu.

Plany Rosjan nierealne. Od razu się odnieśli

Okazuje się jednak, że rosyjska federacja piłkarska nie ma nic takiego w planach. Jak podaje tamtejsza agencja informacyjna TASS powołując się na swoje źródła w RFS, raport portalu 365scores nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

"Informacja o organizacji turnieju, który uwzględniałby reprezentację Rosji i drużyny narodowe, które nie awansowały na mundial jest nieprawdziwa" - miało powiedzieć źródło TASS.

Reprezentacja Rosji nie bierze udziału w oficjalnych rozgrywkach międzynarodowych od 2022 roku. Zostali wyrzuceni z rozgrywek barażowych o awans do katarskiego mundialu - reprezentacja Polski awansowała wtedy do finału bez gry. Rosjanie nie uczestniczyli też w eliminacjach do zeszłorocznego Euro oraz przyszłorocznych mistrzostw świata.