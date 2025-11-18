Szalony dzień w eliminacjach MŚ. Strzelało nawet San Marino!

We wtorkowy wieczór zakończyły się eliminacje do mistrzostw świata w strefie europejskiej. Znamy już komplet zespołów, które zakwalifikowały się na mundial, a także te, które zagrają w barażach o udział w turnieju. Łącznie kibice zobaczyli aż 42 gole.

Grała cała Europa. Kto jedzie na mundial?

Polscy fani ze szczególną uwagą obserwowali wydarzenia w Glasgow i Wiedniu. Mecze Szkocji z Danią, a także Austrii z Bośnią i Hercegowiną miały zadecydować o tym, czy podopieczni Jana Urbana podczas czwartkowego losowania baraży będą losowani z pierwszego koszyka. Więcej o tych meczach pisaliśmy na Sport.pl w tym meczu.

Prawdziwy zimny prysznic zaserwowali swoim kibicom Rumuni, którzy w Bukareszcie stracili gola przeciwko San Marino. W drugiej minucie meczu Stefana Tarnovanu pokonał Nicolas Giacopettii. Przez 11 minut gospodarze musieli gonić wynik.

Do wyrównania - na ich szczęście - doprowadził samobójczy gol Dante Rossiego, a na prowadzenie wyprowadziło trafienie Stefana Baiarama. W drugiej połowie Sanmaryńczycy ponownie pokonali swojego bramkarza, a tym razem pechowcem stał się Giacomo Valentini. W ostatnim kwadransie Rumuni dołożyli jeszcze trzy gole. Na mistrzostwa świata jednak nie pojadą - w swojej grupie eliminacyjnej zajęli trzecie miejsce.

Emocji nie brakowało w Cardiff, gdzie mierzyły się Walia i Macedonia Północna. Już w pierwszej połowie kibice zobaczyli cztery gole. Na gole Harry'ego Wilsona i Davida Brooksa błyskawicznie odpowiedział Bojan Miovski, ale jeszcze przed przerwą do siatki rywali trafił Brennan Johnson. Po zmianie stron czwartą bramkę dołożył Daniel James, a dwa kolejne gole Wilsona kompletnie pogrążyły Walijczyków. Wynik ustalił Nathan Broadhead.

Warto pamiętać, że oba zespoły znajdą się w marcowych barażach. Grupa J, gdzie rywalizowały obie drużyny, padła łupem Belgów. Podopieczni Rudiego Garcii w mającym jednostronny przebieg meczu rozbili Liechtenstein aż 7:0. Do siatki trafiali kolejno Hans Vanaken, Jeremy Doku (dwa gole), Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere (dwa gole). Debiutujący w belgijskiej kadrze bramkarz Manchesteru United Senne Lammens nie miał wiele pracy.

Goli w pierwszych połowach nie zobaczyli kibice w meczach Białorusi z Grecją, Kosowa ze Szwajcarią i Szwecji ze Słowenią. To pierwsze spotkanie sędziował polski arbiter Damian Sylwestrzak. Oba zespoły nie zagrają na przyszłorocznym mundialu. Na zakończenie eliminacji padł bezbramkowy remis.

W barażach zobaczymy za to Kosowo, które zremisowało w domowym meczu ze Szwajcarią. Gola na 1:0 dla Helwetów zdobył Ruben Vargas. Wyrównał Florent Muslija. Szwajcarzy z kolei bezpośrednio awansowała na turniej, który będzie jej szóstym z rzędu.

Mająca za sobą katastrofalne eliminacje do MŚ Szwecja zagra w barażach z klucza Ligi Narodów, a jesień 2025 zakończyła domowym spotkaniem ze Słowenią. Podopieczni Grahama Pottera od 64. minuty musieli gonić wynik. Do siatki trafił Timi Elsnik. W końcówce remis Szwedom uratował Gustav Lundgren.

Na mistrzostwach świata zobaczymy Hiszpanię, która we wtorkowy wieczór mierzyła się z Turcją - przyszłym uczestnikiem baraży. Mistrzom Europy prowadzenie zapewnił gol zdobyty przez Daniego Olmo, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Deniz Gul. Tym samym Hiszpanie zaprzepaścili okazję do tego, by zakończyć eliminacje bez straty gola. Po zmianie stron gościom nieoczekiwane prowadzenie dał gol zdobyty przez Saliha Ozcana. Wyrównał - zaledwie osiem minut później - Mikel Oyarzabal, strzelec złotej bramki z finału Euro 2024.

Niespodzianką zakończyło się spotkanie w Sofii. Słabiutka w ostatnich latach Bułgaria sensacyjnie pokonała uczestnika ostatniego Euro - Gruzję. Gole dla gospodarzy zdobywali Georgi Rusev i Filip Krastev. Dla gości trafił Luca Lochoshvili.

Komplet wyników wtorkowych meczów eliminacji do MŚ w strefie UEFA: