Gigantyczna sensacja w eliminacjach! Kopciuszek sprawił im totalne lanie

W eliminacjach do mistrzostw Europy U-21 zachwyca reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni wygrali wszystkie sześć spotkań i prowadzą w grupie E z dorobkiem 18 punktów. Jednak nie tylko ze względu na piękną grę podopiecznych Jerzego Brzęczka warto śledzić zmagania młodzieży. Piękną historię w tych kwalifikacjach piszą Andorczycy.

Pokonali Kazachstan. Chcieli jeszcze więcej

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że słabsze drużyny potrafią sprawiać sensacje. Takie rzeczy mają miejsce w seniorskim futbolu, ale również na niższych szczeblach. W eliminacjach do mistrzostw Europy U-21 Andora po sześciu spotkaniach miała na swoim koncie trzy punkty. Potrafiła pokonać na własnym stadionie Kazachstan 1:0.

Ogółem jednak w pozostałych pięciu spotkaniach nie strzeliła ani jednego gola. Nie traciła ich też sporo, ale jednak na punkty nie mogło mieć to zbyt wielkiego przełożenia.

Na pewno jednak dla malutkiego państwa 18 listopada będzie dniem historycznym. Andora rozbiła Irlandię, która zajmuje trzecie miejsce w tabeli.

Andora rozbiła Irlandię. Szok w eliminacjach ME U-21

Już po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 2:0. W 16. minucie Andorczyków ucieszył Gerard Sola. Siedem minut później do siatki trafił Hugo Ferreira Silva. Jego gol był ozdobą całego spotkania. Irlandczycy natomiast właściwie nie tworzyli żadnych okazji bramkowych, a stawiani w roli underdoga piłkarze z Andory nie zamierzali poprzestawać na dwóch trafieniach.

Cztery minuty po wznowieniu gry Ian Olivera podwyższył prowadzenie na 3:0, a jakby tego było mało, to w 74. minucie Sola wykorzystał rzut karny i było aż 4:0. Takiego wyniku nie przewidywali nawet najwięksi optymiści.

Andora powiększyła zatem swój dorobek do sześciu punktów, awansowała z ostatniego miejsca na czwarte i na ten moment ma zaledwie "oczko" mniej od Irlandii, która rozegrała mecz mniej. W tej grupie prowadzi Anglia (15 pkt po 5 meczach), drugie miejsce zajmują Słowacy (13 pkt w 6 spotkaniach). Tabelę zamykają Mołdawia i Kazachstan (po 4 "oczka").