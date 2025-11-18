Polacy grali z Włochami o pierwsze miejsce. Zadecydował jeden gol

Dorosła reprezentacja Polski wymęczyła ostatnio zwycięstwo z niżej notowaną Maltą. Taki obrót spraw był sporym zaskoczeniem, porównując ten występ do ostatniego starcia z Holandią i remisu 1:1. Mimo to udało nam się zatriumfować i jesteśmy pewni miejsca w barażach, ale jeszcze do końca nie wiadomo, z którego koszyka. Tego przekonamy się dziś wieczorem, tj. we wtorek 18 listopada po spotkaniach m.in. Danii i Austrii.

Reprezentacja Polski U-19 bardzo dobrze sobie radzi w eliminacjach do ME

Podczas tej przerwy swoje mecze rozgrywają także reprezentacje młodzieżowe. O godz. 17:00 drużyna U-21 pod wodzą Jerzego Brzęczka rozegra swój mecz z Macedonią Północną w ramach el. do mistrzostw Europy. Wcześniej Biało-Czerwoni w kapitalnym stylu ograli Włochów 2:1, odrabiając straty w trzy minuty.

Kapitalnie radzi sobie także kadra U-19. W ostatnich dwóch meczach el. do mistrzostw Europy wygrali po 2:1 z Mołdawią i Bośnią i Hercegowiną. We wtorek 18 listopada czekało ich ciężkie starcie z Włochami.

Do tego pojedynku Biało-Czerwoni podchodzili z kompletem zwycięstw. Z kolei Włosi zaczęli bardzo dobrze - od zwycięstwa 8:0 z Mołdawią. Jednak w starciu z Bośnią i Hercegowiną zanotowali wpadkę, bezbramkowo z nimi remisując.

Polacy zagrali z Włochami o pierwsze miejsce w grupie

Dlatego stawką w starciu Polska - Włochy było pierwsze miejsce w grupie 9. Od początku to spotkanie było bardzo zacięte, o czym świadczą żółte kartki dla Marco Leandriego (17') i Brighta Ede (23'). Niestety trzy minuty później Jakub Zbróg musiał zakończyć występ w tym meczu. Zmienił go Kamil Nowogoński. Do przerwy nie oglądaliśmy goli.

Niestety w 66. minucie Biało-Czerwoni stracili bramkę. Strzelcem gola był Javison Idele - zawodnik młodzieżówki Atalanty. Asystował mu Jamal Iddrissou z młodzieżówki Interu.

Polska - Włochy 0:1

Gole: Idele (66')

Składy:

Polska: Jeleń - Zbróg, Synoś, Mońka, Ede, Książek - Wojciechowski, Sarapata, Bzdyl - Mazurek, Jakóbczyk

Jeleń - Zbróg, Synoś, Mońka, Ede, Książek - Wojciechowski, Sarapata, Bzdyl - Mazurek, Jakóbczyk Włochy: Nunziante - Nardin, Natali, Maffessoli, Leandri - Liberali, Sala, Mantini, Idele, Iddrissou, Mosconi

W drugim spotkaniu tej grupy Mołdawia pokonała 1:0 Bośnię i Hercegowinę. Te wyniki oznaczają, że Polska po trzech meczach spada na drugie miejsce z dorobkiem sześciu punktów. Wyprzedzają ich Włosi, którzy mają jedno "oczko" więcej. Trzecia jest Mołdawia - 3 pkt. Na ostatnim miejscu plasuje się Bośnia i Hercegowina, która urwała jeden punkt Włochom.

El. mistrzostw Europy U-19: Tabela polskiej grupy po meczu z Włochami