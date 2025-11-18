Polacy grali z Włochami o pierwsze miejsce. Zadecydował jeden gol

Dorosła reprezentacja Polski wymęczyła ostatnio zwycięstwo z niżej notowaną Maltą. Taki obrót spraw był sporym zaskoczeniem, porównując ten występ do ostatniego starcia z Holandią i remisu 1:1. Mimo to udało nam się zatriumfować i jesteśmy pewni miejsca w barażach, ale jeszcze do końca nie wiadomo, z którego koszyka. Tego przekonamy się dziś wieczorem, tj. we wtorek 18 listopada po spotkaniach m.in. Danii i Austrii.
Podczas tej przerwy swoje mecze rozgrywają także reprezentacje młodzieżowe. O godz. 17:00 drużyna U-21 pod wodzą Jerzego Brzęczka rozegra swój mecz z Macedonią Północną w ramach el. do mistrzostw Europy. Wcześniej Biało-Czerwoni w kapitalnym stylu ograli Włochów 2:1, odrabiając straty w trzy minuty.
Kapitalnie radzi sobie także kadra U-19. W ostatnich dwóch meczach el. do mistrzostw Europy wygrali po 2:1 z Mołdawią i Bośnią i Hercegowiną. We wtorek 18 listopada czekało ich ciężkie starcie z Włochami.
Zobacz też: Polacy czekali na samolot. Wyciągnęli telefony, gdy zobaczyli, co się dzieje na lotnisku
Do tego pojedynku Biało-Czerwoni podchodzili z kompletem zwycięstw. Z kolei Włosi zaczęli bardzo dobrze - od zwycięstwa 8:0 z Mołdawią. Jednak w starciu z Bośnią i Hercegowiną zanotowali wpadkę, bezbramkowo z nimi remisując.
Dlatego stawką w starciu Polska - Włochy było pierwsze miejsce w grupie 9. Od początku to spotkanie było bardzo zacięte, o czym świadczą żółte kartki dla Marco Leandriego (17') i Brighta Ede (23'). Niestety trzy minuty później Jakub Zbróg musiał zakończyć występ w tym meczu. Zmienił go Kamil Nowogoński. Do przerwy nie oglądaliśmy goli.
Niestety w 66. minucie Biało-Czerwoni stracili bramkę. Strzelcem gola był Javison Idele - zawodnik młodzieżówki Atalanty. Asystował mu Jamal Iddrissou z młodzieżówki Interu.
Gole: Idele (66')
Składy:
W drugim spotkaniu tej grupy Mołdawia pokonała 1:0 Bośnię i Hercegowinę. Te wyniki oznaczają, że Polska po trzech meczach spada na drugie miejsce z dorobkiem sześciu punktów. Wyprzedzają ich Włosi, którzy mają jedno "oczko" więcej. Trzecia jest Mołdawia - 3 pkt. Na ostatnim miejscu plasuje się Bośnia i Hercegowina, która urwała jeden punkt Włochom.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!